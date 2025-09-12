Brasiliens Ex-Präsident Jair Bolsonaro ist wegen versuchten Umsturzes zu 27 Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberste Gericht sieht ihn als Drahtzieher des Putschversuchs 2023.
. Brasiliens ultrarechter Ex-Präsident Jair Bolsonaro steht vor einer langen Haftstrafe. Vier von fünf Richtern des Obersten Gerichtshofs sprachen den 70-Jährigen wegen versuchten Putsches gegen seinen Nachfolger Luiz Inácio Lula da Silva nach der Präsidentschaftswahl 2022 für schuldig. Am Donnerstagabend (Ortszeit) verkündete das Oberste Gericht auch das Strafmaß von 27 Jahren und drei Monaten. Bolsonaro ist damit der erste ehemalige Staatschef Brasiliens, der wegen des Versuchs eines Staatsstreichs verurteilt wurde.