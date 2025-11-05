Die Stadt Stuttgart muss sparen. Und sie spart an dem, was Spaß macht. Silvesterfeier, Glanzlichter, Historisches Volksfest. Touristiker und Handel warnen vor den Folgen.
05.11.2025 - 15:05 Uhr
Vielleicht kann er sich manchmal selbst nicht mehr reden hören. Wie eine Gebetsmühle weist Stuttgart-Marketing-Chef Armin Dellnitz darauf hin, dass der Tourismus in dieser Stadt von „Veranstaltungen lebt“. Anders als in München, Hamburg und Berlin ziehen nicht die Schönheit oder die Attraktionen der Stadt die Menschen an. Sie kommen, wenn was los ist, wenn Weihnachtsmarkt ist oder Volksfest oder Konzerte.