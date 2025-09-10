Donald Trump ist bei einem Restaurantbesuch in Washington ausgebuht worden. „Befreit Washington! Befreit Palästina! Trump ist der Hitler unserer Zeit!“, riefen mehrere Demonstrantinnen.
US-Präsident Donald Trump ist bei einem Restaurantbesuch in Washington ausgebuht worden. "Befreit Washington! Befreit Palästina! Trump ist der Hitler unserer Zeit!", riefen mehrere Demonstrantinnen am Dienstag (Ortszeit), wie in einem vielfach in Onlinediensten geteilten Video zu sehen ist. Demnach näherte sich der 79-jährige Republikaner den Frauen zunächst mit verkniffenem Lächeln, bis er die Sicherheitskräfte anwies, sie zu entfernen.