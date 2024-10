Die SWR1-Hitparade in der Schleyerhalle in Stuttgart ist Kult. Karten sind meist schnell vergriffen. Die SWR1-Moderatoren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein haben aber noch einige für die Party am Freitag, 25. Oktober, in Stuttgart übrig und wollen sie verlosen. Die Karten gibt es aber nicht umsonst, sondern als Dank für eine Aufgabe. Das teilt der Radiosender mit.

Die beiden Moderatoren touren aktuell über die Marktplätze im Land und duellieren sich in einem Spiel. Mit dabei ist auch Besigheim: Hier wird am Freitag, 11. November, Corvin Tondera-Klein sein, Ingo Lege ist derweil in Nußloch.

Lesen Sie auch

Auf beiden Marktplätzen wollen sie gemeinsam mit den Hörern und Hörerinnen den Song „Völlig losgelöst“ von Peter Schilling singen. Wer es schafft, mehr Menschen auf dem jeweiligen Platz zu versammeln und zum Mitsingen zu motivieren, gewinnt das „HITmach-Duell“.

Wer sich beim „HITmach-Duell“ beteiligt und mit seiner Stadt den Tagessieg davonträgt, hat die Chance, zwei Tickets für die Hitparaden-Finalparty in der Stuttgarter Schleyerhalle zu gewinnen. Welche Stadt den Sieg holt, entscheidet sich am Freitag um 17.30 Uhr. Dann soll live im Radio abgerechnet und direkt ein glücklicher Gewinner unter allen Teilnehmenden in der Siegerstadt gezogen werden.

Jeden Tag ein Stadtduell

Das HITmach-Duell in Besigheim und Nußloch ist das letzte der Moderatoren Ingo Lege und Corvin Tondera-Klein. Ihre Kollegen Max Oehl und Benedict Walesch sind anschließend an der Reihe und duellieren sich bis 18. Oktober. Auch hier können die Hörer und Hörerinnen Karten für die finale Party der SWR1-Hitparade gewinnen.

Was ist der beliebteste Song im Land?

Diese Frage können die Hörer und Hörerinnen selbst beantworten und bis zum 19. Oktober abstimmen. Die beliebtesten Songs spielt der SWR dann in seiner Hitparade. Diese startet um 5 Uhr morgens am Montag, 21. Oktober. Auch in diesem Jahr sendet SWR1 nicht nur aus dem Stuttgarter Funkhaus, sondern fünf Tage lang vom 21. bis 25. Oktober aus fünf verschiedenen Orten im Land von jeweils 15 bis 19 Uhr. Die Stationen sind Offenburg, Sigmaringen, Heidenheim, Neckarsulm und Mannheim.

Höhepunkt ist die Party in der Schleyerhalle

Am 25. Oktober soll dann der Höhepunkt in Stuttgart stattfinden. Tausende SWR1-Hörerinnen und -Hörer sollen dann zusammen in der Hanns-Martin-Schleyerhalle zu den beliebtesten Hits im Land feiern.

Die SWR1 Hitparade 2019 in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart. Auch dieses Jahr soll sie wieder eine große Show werden. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt/Christoph Schmidt

Auch dieses Jahr soll es wieder eine Satelliten-Finalparty mit Stefanie Anhalt und Corvin Tondera-Klein geben. Die beiden Hitparaden-Moderatoren wollen nach ihrer Sendung in Mannheim am mobilen Studio nicht abrechnen, sondern zusammen mit den Fans in der Alten Feuerwache weiter der Nummer 1 der Hitparade entgegen fiebern. Im Anschluss an die Siegertitelverkündigung ist in der Schleyerhalle aber noch nicht Schluss. Der SWR verspricht noch die ein oder andere Überraschung für das Publikum in Stuttgart.