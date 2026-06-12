Hitze-Check in Göppingen 1000 kühlende Bäume sind verschwunden
Im bundesweiten Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe landet die Stadt Göppingen unter 195 Städten auf Platz 144. Die Versiegelung schreitet weiter voran, und es gibt zu wenig Bäume.
Im bundesweiten Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe landet die Stadt Göppingen unter 195 Städten auf Platz 144. Die Versiegelung schreitet weiter voran, und es gibt zu wenig Bäume.
Am 11. Juni war wieder der bundesweite Hitzeaktionstag. In diesem Jahr ist das Schwerpunktthema „Gemeinsam vorsorgen gegen Extremhitze“. Passend dazu hat jetzt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ihren Hitze-Check 2026 veröffentlicht, der in diesem Jahr einen besonderen Fokus auf den Baum- und Grünflächenbestand sowie die Entwicklung in den Städten legt. Mehr als 900.000 Bäume sind demnach zwischen 2018 und 2025 aus den untersuchten 195 Städten mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern verschwunden – allein in Göppingen sind es mehr als 1000. In der Gesamtauswertung landet Göppingen im Gegensatz zu den Vorjahren auf einem Platz im hinteren Mittelfeld. Fazit der Untersuchung: In fast allen deutschen Städten finden Bürgerinnen und Bürger immer weniger Schutz vor den Folgen der Klimakrise.