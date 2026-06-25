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  6. Jugendturnier „schweren Herzens“ abgesagt

Hitze im Kreis Göppingen Jugendturnier „schweren Herzens“ abgesagt

Hitze im Kreis Göppingen: Jugendturnier „schweren Herzens“ abgesagt
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Die Hitze treibt die Menschen in Massen in die Freibäder wie hier in Göppingen. Foto: Tilman Ehrcke

Mehr Klinikpatienten, abgesagte Wochenendveranstaltungen, übervolle Freibäder – die Auswirkungen der Hitzewelle sind auch im Raum Göppingen nicht zu übersehen.

Die Hitzewelle hat auch negative Auswirkungen. Dr. Katja Mutter, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme am Alb-Fils-Klinikum, bestätigt: „Ja, die Zahl der Patienten mit hitzebedingten Symptomen ist gestiegen. Besonders betroffen sind ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen sowie Menschen, die nicht ausreichend trinken oder sich längere Zeit in der Hitze aufhalten“, sagt die Medizinerin. „Häufige Beschwerden seien Kreislaufprobleme, Schwindel, Dehydrierung, Erschöpfungszustände und vereinzelt auch hitzebedingte Verschlechterungen bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem beobachten wir eine Zunahme von Stürzen bei älteren Menschen, die durch Kreislaufschwäche oder Flüssigkeitsmangel begünstigt werden.“​

 

Die hohen Außentemperaturen stellen derzeit auch Krankenhäuser vor besondere Herausforderungen, teilt die Klinik mit. Im Neubau des Alb-Fils-Klinikums verfügen die Patientenzimmer im Gegensatz zum Altbau nicht über mehr klassische Klimaanlagen. Stattdessen setzt das Gebäude auf ein energetisch nachhaltiges Klimakonzept mit baulichem Wärmeschutz, automatisierter Verschattung und einer sogenannten Betonkerntemperierung. „In Bereichen mit entsprechenden medizinischen und hygienischen Anforderungen, beispielsweise in den Operationssälen oder auf den Intensivstationen, kommen selbstverständlich klimatisierte Raum- und Lüftungssysteme zum Einsatz.“

System stößt an seine Grenzen​

Ansonsten werden Jalousien heruntergefahren, Patienten werden gebeten, in den kühleren Nachtstunden zu lüften und die Fenster tagsüber geschlossen zu halten. Die Betonkerntemperierung werde gerade von kranken und empfindlichen Menschen häufig als komfortabler empfunden, als eine herkömmliche Klimaanlage, erklärt die Pressesprecherin. „Allerdings stößt auch dieses System bei extremen Außentemperaturen an physikalische Grenzen. Insbesondere auf der Südseite des Gebäudes sind die Auswirkungen intensiver Sonneneinstrahlung stärker spürbar.“ Dennoch bewegen sich die Temperaturen in den Patientenzimmern derzeit „in einem insgesamt vertretbaren Bereich“.

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Mediziner warnen vor Sport in sehr heißer Umgebung. Der Golfclub Göppingen hat seine Turniere für das Wochenende, wenn sich die Glut laut Prognose noch steigern soll, abgesagt. Der Fußballverein Vorwärts Faurndau hatte am Wochenende sein großes Jugendturnier mit 60 Mannschaften geplant. Am frühen Dienstagabend traf sich der Jugendausschuss und entschied sich „schweren Herzens“ zur Absage, berichtet der stellvertretende Jugendleiter Marcus Knigge. Einige Mannschaften hätten von sich aus schon abgesagt. Knigge verweist außerdem darauf, dass der DFB ab 35 Grad eine Spielverlegung auf den Abend empfehle und ab 40 Grad ein Sportverbot ausgesprochen habe. „Gesundheit geht vor,“ sagt Knigge.​

Ingo Hagen, Vorsitzender des Stadtverbands Sport in Göppingen, appelliert an die Vernunft der Vereine, die dennoch ihre Sportveranstaltungen abhalten, an ausreichend Getränke, genügend Pausen und möglichst Schattenplätze zu denken. Und er mahnt, auch die Sportler sollten so vernünftig sein, ihr Verhalten an die extremen Bedingungen anzupassen.

Sommerfest in den Herbst verschoben​

Für das kommende Wochenende stehen nicht nur Sport-Events auf der Streichliste, sondern beispielsweise auch das „Sommerfest für Jung und Alt“ auf dem Hohenstaufen, das am Samstag von 11 bis 17 Uhr stattfinden sollte. Es wurde angesichts der zu erwartenden Temperaturen auf den 20. September verschoben. Nur das Konzert am Abend findet statt. Das „Fest der Kulturfüchse“, das am Samstag im Göppinger Haus der Familie über die Bühne gehen sollte, wurde ebenfalls abgesagt. ​

Hingegen melden die Freibäder einen Ansturm wie schon sehr lange nicht mehr. Im größten Freibad im Landkreis, dem Bad in Göppingen, drängten sich allein am vergangenen Samstag rund 3100 Badegäste, am Sonntag blieb der Einlass-Zähler sogar erst bei 3600 stehen. „Zur Unterstützung wird an solchen Tagen zusätzliches Personal eingesetzt, unter anderem durch die DLRG sowie Sicherheitspersonal vor Ort, um einen stabilen und geordneten Badebetrieb sicherzustellen“, erklärt Soja Paunowa von den Stadtwerken Göppingen. „An Spitzentagen besteht die Herausforderung vor allem darin, trotz sehr hoher Auslastung allen Gästen einen reibungslosen und angenehmen Aufenthalt zu ermöglichen.“

„Überwiegend rücksichtsvolle und kooperative Gäste“​

Lange Schlangen vor den Eingangstoren und am Kiosk lassen sich aber nicht vermeiden. Und wie ist die Stimmung in einem vollen Freibad? Gibt es Probleme mit aggressiven Besuchern? „Bei sehr hohen Temperaturen und voller Auslastung ist eine erhöhte Reizbarkeit einzelner Gäste nicht ungewöhnlich. In Einzelfällen kann es dadurch auch zu angespannten oder ungeduldigen Situationen kommen“, erklärt Soja Paunowa, „grundsätzlich erleben wir jedoch überwiegend rücksichtsvolle und kooperative Gäste.“​

Kein Wunder ist es, dass die Anbieter von Klimageräten Hochkonjunktur haben. „Wir könnten Tag und Nacht schaffen“, sagt beispielsweise Ralf Hoffmann von der Göppinger Firma „Klimaprinz“. Er verkauft und verbaut festinstallierte Klimaanlagen und hat ohnehin eine sehr hohe Nachfrage, in den letzten Tagen seien noch einmal viele Anrufe hinzugekommen.

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