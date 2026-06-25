Hitze im Kreis Göppingen Jugendturnier „schweren Herzens“ abgesagt
Mehr Klinikpatienten, abgesagte Wochenendveranstaltungen, übervolle Freibäder – die Auswirkungen der Hitzewelle sind auch im Raum Göppingen nicht zu übersehen.
Mehr Klinikpatienten, abgesagte Wochenendveranstaltungen, übervolle Freibäder – die Auswirkungen der Hitzewelle sind auch im Raum Göppingen nicht zu übersehen.
Die Hitzewelle hat auch negative Auswirkungen. Dr. Katja Mutter, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme am Alb-Fils-Klinikum, bestätigt: „Ja, die Zahl der Patienten mit hitzebedingten Symptomen ist gestiegen. Besonders betroffen sind ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen sowie Menschen, die nicht ausreichend trinken oder sich längere Zeit in der Hitze aufhalten“, sagt die Medizinerin. „Häufige Beschwerden seien Kreislaufprobleme, Schwindel, Dehydrierung, Erschöpfungszustände und vereinzelt auch hitzebedingte Verschlechterungen bestehender Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Zudem beobachten wir eine Zunahme von Stürzen bei älteren Menschen, die durch Kreislaufschwäche oder Flüssigkeitsmangel begünstigt werden.“