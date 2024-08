33 Grad und Sonne – das ruft förmlich nach einem Tag im Freibad. Und es täuscht darüber hinweg, wie verregnet und kühl der Sommer begonnen hat. Zeit für ein Zwischenfazit: Wie wirkt sich das wetterbedingte Wechselbad auf die Besucherzahlen aus?

Isabell Erb 13.08.2024 - 18:39 Uhr

So brechend voll war’s im Fellbacher Freibad F3 dieses Jahr noch nie. Die Rutschen sind in Dauerbenutzung, unterm Wasserpilz tummeln sich so viele Kinder, dass sie kaum noch darunter passen. Auf dem Rasen brutzeln Jugendliche auf ihren Handtüchern in der Sonne. Die heißen Temperaturen der vergangenen Tage und am Wochenende haben überdurchschnittlich viele Besucher in die Freibäder an Rems und Murr getrieben – ein Glück für die Betreiber.