Im Sommer wird es im Stuttgarter Kessel manchmal unangenehm heiß. Nun gibt es eine interaktive Karte, die kühle Orte in der Stadt zeigt – mitsamt Infos über Trinkwasser, Brunnen und Toiletten.

Julia Bosch 14.07.2024 - 10:00 Uhr

Der Waldfriedhof oder auch die Heslacher Wasserfälle sind wohl hinlänglich bekannt als kühle Orte in der Stadt. Aber der Sophienbrunnen in Stuttgart-West? Der Sindelbach in Stuttgart-Vaihingen? Auch den Kröten- und Froschsee am Feuerbach in Mühlhausen dürfte noch nicht jede Stuttgarterin und jeder Stuttgarter kennen.