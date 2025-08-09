Das Wochenende wird heiß im Kreis Ludwigsburg. Für viele ist es nach dem schlechten Wetter eine willkommene Abwechslung, doch die Feuerwehr warnt vor den Gefahren.
09.08.2025 - 12:00 Uhr
Nach dem durchwachsenen Wetter der vergangenen Wochen wird sich der ein oder andere kaum mehr erinnern: Es ist immer noch Sommer in Deutschland. Und an diesem Wochenende wird es auch wieder ordentlich heiß. Wer sich am guten Wetter erfreut, sollte sich auch der Gefahren bewusst sein. Deshalb sendet der Ludwigsburger Kreisbrandmeister Andy Dorroch in einer Pressemeldung einen eindringlichen Appell an die Autofahrer im Kreis.