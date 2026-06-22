Schon am frühen Morgen, kurz nach halb sieben, liegt eine Hitzeglocke über Ludwigsburg, auch wenn das Thermometer „erst“ 20 Grad anzeigt. Richtig kühl fühlt sich das nicht an. An den Anzeigen der Bushaltestellen läuft eine Warnung des Gesundheitsamts durch: „Achtung! Gesundheitsgefahr wegen Hitze!“

Die Warnung ist gut gemeint, aber ziemlich sinnlos. Dass es heiß ist, merkt jeder selbst, und richtig schützen kann man sich vor dieser Gesundheitsgefahr auch nicht. Klar, nach Möglichkeit Schatten und kühle Räume aufsuchen. Und trinken. Viel trinken. Dazu stehen im Stadtgebiet sechs Trinkwasserbrunnen aus Edelstahl bereit. Die meisten davon in der Innenstadt. Aber funktionieren sie auch? Das hat diese Redaktion ausprobiert.

Das Gesundheitsamt warnt vor Hitze. Foto: Sabine Armbruster

Zuerst steuern wir Eglosheim an. Der Trinkwasserbrunnen in der Nähe der Hermann-Batz-Halle hängt schief zwischen den Pflastersteinen, daneben ein rot-weißer Balken. Wasser spendet er keines. Laut Stadtverwaltung wurde er von einem unbekannten Verursacher umgefahren. „Dabei wurde auch die Leitung beschädigt. Wir arbeiten aktuell an einer Lösung, benötigen für die Instandsetzung aber noch etwas Zeit, da der Aufwand größer ist“, teilt eine Sprecherin der Stadt Ludwigsburg mit.

Der nächste Versuch. Am Arsenalplatz lassen die neu gepflanzten Bäume in der Hitze die zum Teil recht gelblichen Blätter hängen. Doch der Trinkbrunnen, der wochenlang keinen Tropfen von sich gegeben hat, funktioniert wieder – und das Wasser, das in einem Bogen daraus hervorsprudelt, ist angenehm kühl. Ein defekter Schalter sei die Ursache für den Ausfall gewesen, so die Stadtsprecherin.

Der Trinkwasserbrunnen am Arsenalplatz funktioniert nach etlichen Wochen wieder. Foto: Sabine Armbruster

Am Marktplatz, am Gebäude mit der Hausnummer 8, steht der nächste Trinkwasserbrunnen. Schon von weitem sieht man, dass er funktioniert – und offenbar zu dieser frühen Uhrzeit auch schon genutzt wurde. Unter ihm ist eine dunkle Pfütze. Dasselbe Bild zeigt sich beim Trinkwasserbrunnen im Rathaushof: Auch hier hat sich schon jemand erfrischt.

Auch am Marktplatz kommt ein kräftiger Strahl aus dem Trinkwasserbrunnen. Foto: Sabine Armbruster

Auch der Brunnen auf der Bärenwiese funktioniert tadellos und wurde offenkundig an diesem Morgen schon genutzt.

Trinkwasserbrunnen auf der Bärenwiese. Foto: Sabine Armbruster

Bleibt noch die Nummer sechs: der Trinkwasserbrunnen an der Schiffsanlegestelle in Hoheneck. Etliche Radler und Fußgänger sind hier am Neckar unterwegs – am Brunnen macht jedoch keiner Halt. Aber irgendjemand muss auch hier schon Wasser getankt haben, die Pfütze darunter beweist es.

Trinkwasserbrunnen am Schiffsanleger Hoheneck. Foto: Sabine Armbruster

Wie stark die Brunnen genutzt werden, könne man laut Stadtverwaltung nur schätzen. „Die Anlagen sind technisch nicht mit Zähleinrichtungen ausgestattet“, teilt die Stadtsprecherin mit. „Deshalb können wir die Nutzung nur indirekt über die Wasserabrechnung auswerten. Wer an den Trinkwasserspendern vorbeikommt, kann wahrnehmen, dass getrunken wird oder Gefäße zum Trinken befüllt, Hände gewaschen oder Gesichter befeuchtet werden.“ Dafür sprechen auch die nassen Bereiche unter den Edelstahlsäulen.

Fazit: Die Trinkwasserbrunnen sind eine gute Sache, wenn sie funktionieren. Auch Hunde freuen sich übrigens über das kühle Nass. Allerdings muss man die Brunnen manchmal ein wenig suchen. Zumal sie manchen Mülleimern aus Edelstahl ziemlich ähnlich sehen.