Hitze in Ludwigsburg Trinkwasserbrunnen im Test: Wo sie funktionieren und wo nicht
Sechs Trinkwasserbrunnen stehen im Ludwigsburger Stadtgebiet zur Erfrischung bereit. Die meisten funktionieren und werden genutzt – doch es kommt auch zu Ausfällen.
Sechs Trinkwasserbrunnen stehen im Ludwigsburger Stadtgebiet zur Erfrischung bereit. Die meisten funktionieren und werden genutzt – doch es kommt auch zu Ausfällen.
Schon am frühen Morgen, kurz nach halb sieben, liegt eine Hitzeglocke über Ludwigsburg, auch wenn das Thermometer „erst“ 20 Grad anzeigt. Richtig kühl fühlt sich das nicht an. An den Anzeigen der Bushaltestellen läuft eine Warnung des Gesundheitsamts durch: „Achtung! Gesundheitsgefahr wegen Hitze!“