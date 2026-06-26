Hitze in Schorndorf: Stadt ruft zum Gießen auf – Warum jetzt selbst alte Bäume Hilfe brauchen

Die Sommerhitze hat auch Schorndorf fest im Griff. Während viele Menschen nach dem nächsten Schattenfleck Ausschau halten oder sich in kühle Räume flüchten, geraten die Bäume der Stadt zunehmend unter Stress. Hohe Temperaturen, trockene Böden und ausbleibender Regen zehren an den grünen Schattenspendern. Deshalb ruft die Stadtverwaltung die Bürgerinnen und Bürger nun dazu auf, beim Gießen mitzuhelfen.

Stadtbäume seien gerade an heißen Tagen unverzichtbar, teilt die Verwaltung mit. Sie spendeten Schatten, kühlten ihre Umgebung und machten Straßen und Plätze deutlich angenehmer. Besonders Kinder, ältere Menschen und gesundheitlich belastete Personen profitierten von einem grünen Stadtbild und schattigen Aufenthaltsorten.

Vor allem junge Straßenbäume seien auf zusätzliche Wassergaben angewiesen. Ihre Wurzeln reichten oft noch nicht tief genug in den Boden, um längere Trockenphasen aus eigener Kraft zu überstehen. Bleibt der Regen über Wochen aus, gerieten viele von ihnen schnell an ihre Belastungsgrenze.

Trockenheit setzt dem Stadtgrün zu

Nach Angaben der Stadt trifft die Trockenheit inzwischen jedoch nicht mehr nur den Baumnachwuchs. Auch ältere Bäume hätten zunehmend mit heißen und trockenen Sommern zu kämpfen. Viele von ihnen seien in einer Zeit gepflanzt worden, als extreme Hitzeperioden deutlich seltener gewesen seien.

Hinzu komme ein weiteres Problem: In dicht bebauten Bereichen bleibe den Wurzeln oft wenig Platz. Regenwasser könne dort nur eingeschränkt versickern und gespeichert werden. Statt die Bäume zu erreichen, fließe es über Asphalt und Pflasterflächen ab. Für die Bäume werde Wasser damit ausgerechnet dann knapp, wenn sie es am dringendsten benötigten.

Neu gepflanzte Bäume würden von der Stadt regelmäßig bewässert. Eine zusätzliche Versorgung aller älteren Bäume sei angesichts der großen Bestände und begrenzter Ressourcen jedoch kaum zu leisten. Deshalb setzt die Verwaltung auf Unterstützung aus der Bürgerschaft.

Schon einige Eimer oder Gießkannen Wasser pro Woche könnten helfen, einen Straßenbaum besser durch die heißen Tage zu bringen, sagt die Stadt. Foto: Stadt Schorndorf

Schon einige Eimer Wasser pro Woche könnten helfen, einen Straßenbaum besser durch die heißen Tage zu bringen. Die Stadt empfiehlt, möglichst morgens oder abends zu gießen. Das Wasser solle langsam und direkt im Wurzelbereich versickern. Sinnvoller sei es, seltener und dafür gründlich zu wässern. Mehrere Eimer auf einmal würden deutlich mehr bewirken als kleine Mengen zwischendurch.

Schorndorf ruft zum Gießen auf: Jeder Eimer hilft

Auch Eigentümerinnen und Eigentümer privater Bäume entlang von Straßen und Wegen bittet die Stadt um Aufmerksamkeit. Während längerer Trockenphasen sollten die Bäume ausreichend gewässert und regelmäßig auf Schäden oder auffällige Veränderungen kontrolliert werden. Eine gute Wasserversorgung könne dazu beitragen, Trockenschäden vorzubeugen und das Risiko von Astbruch zu verringern.

Mit ihrem Aufruf verbindet die Stadt einen langfristigen Anspruch. Jeder gesunde Baum trage dazu bei, Schorndorf widerstandsfähiger gegenüber den Folgen des Klimawandels zu machen. Und jeder Baum, der einen heißen Sommer übersteht, sorge auch künftig für das, was an Tagen wie diesen besonders gefragt ist: Schatten, kühlere Luft und ein Stück Lebensqualität.