Hintergründe zur Inhaftierung Warum sitzt Jimi Blue Ochsenknecht im Knast?

Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht sitzt in Hamburg in Haft – und das wegen einer Hotelrechnung aus Tirol. Was hinter dem Betrugsvorwurf steckt und warum eine Auslieferung nach Österreich droht.