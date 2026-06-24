Mehr als 40 Grad in 28 Provinzen: Spaniens Juni war so heiß wie seit 1950 nicht mehr. Experten sehen im Klimawandel einen wichtigen Grund für die außergewöhnlichen Temperaturen.
Madrid - Spanien hat während der ersten großen Hitzewelle des Jahres die heißesten Juni-Tage seit Beginn vergleichbarer Messungen 1950 registriert. Montag und Dienstag seien mit Durchschnittswerten über 28 Grad um rund sieben Grad wärmer als alle anderen Juni-Tage der vergangenen Jahrzehnte gewesen, teilte der Sprecher der nationalen Wetterbehörde Aemet, José Ángel Núñez, mit, wie spanische Medien übereinstimmend berichteten.