Schutz vor der Hitze ist auf vielen Baustellen nicht möglich. Die zuständige Gewerkschaft verlangt Hitzefrei und hat einen Vorschlag, wie der Ausfall abgefedert werden könnte.
13.08.2025 - 11:55 Uhr
Angesichts der aktuellen Hitzewelle hat die IG BAU gefordert, auf den Baustellen die Arbeit einzustellen. „Wenn das Thermometer über 33 Grad klettert, muss Schluss sein mit Arbeiten im Freien. Bei dieser Hitze reichen Sonnencreme, Wasser und Pausen nicht mehr aus“, sagt Gewerkschafts-Vize Carsten Burkhardt in Frankfurt.