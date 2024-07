An heißen Tagen sei es wichtig, viel zu trinken, sagt Katrin Gebicke von der Bürgerstiftung Stuttgart. Weil den wenigsten bewusst ist, wie viele Trinkwasserbrunnen es in der Stadt gibt, macht eine Kreideaktion Werbung.

Wer schon einmal in Rom war, kennt sie, die mehr als 2500 Trinkwasserbrunnen, die Touristen, Einheimische aber auch Tiere mit kostenlosem und sauberem Wasser versorgen. Was viele womöglich gar nicht wissen: Auch in Stuttgart gibt es zahlreiche öffentliche Wasserspender: 106 Trinkbrunnen und 13 Mineralbrunnen.

Dafür müsse mehr Aufmerksamkeit geschaffen werden, findet die Bürgerstiftung Stuttgart, die zu diesem Zweck am Montag eine Kreideaktion gestartet hat. Immer öfter werde es auch in hiesigen Breitengraden immer heißer, in Stuttgart komme verstärkend die Kessellage hinzu, heißt es vonseiten der Stiftung.

Aufmerksamkeit für die kostenlosen Wasserspender

Gerade an heißen Tagen sei es wichtig, viel zu trinken, betont Katrin Gebicke von der Bürgerstiftung. Sie sei selbst überrascht und erfreut gewesen, dass es in unmittelbarer Nähe ihres Büros einen Trinkwasserbrunnen – den Fischreiherbrunnen an der Olgastraße – gibt. „Das sind Orte, an denen Menschen für sich sorgen können, etwas für ihre Gesundheit tun und das Ganze auch noch sauber und kostenlos“, sagt Gebicke. Vor allem für ältere Menschen sei das Thema Hitzeschutz von großer Bedeutung, ergänzt Katharina Leitz von der Stiftung.

Mit Kreide sind daher am Montag vier Mitarbeiterinnen der Bürgerstiftung losgezogen, um insgesamt zehn Brunnen in der Innenstadt sichtbarer zu machen. Mit dem Schriftzug „Trinkwasser“ und diversen Verzierungen, wie etwa Wassertropfen, soll Aufmerksamkeit auf die kostenlosen Wasserspender gelenkt werden.

Eine Übersicht mit allen Brunnen in Stuttgart ist auf der Website der Landeshauptstadt zu finden.