Von «36 Grad» bis «Tag am Meer»: Manche Songs gehören zu Hitzewellen wie Ventilator und Eiswürfel. Zwölf Klassiker und moderne Sommerhits für Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke.
27.06.2026 - 14:01 Uhr
Paris - Der Ventilator läuft auf Hochtouren und die Luft flirrt. Wenn die Temperaturen über 30 Grad steigen, verändert sich nicht nur unser Energielevel - auch die Musik passt sich an. Sommermusik weckt Bilder von Urlaub, Strand, Sonne und lauen Nächten. Sie klingt nach Freiheit und langen Tagen im Freien.