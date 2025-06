Es wird heiß: Temperaturen bis zu 37 Grad sagen Meteorologen für Sonntag vorher. Und auch schon heute ist ein Sonnenhut empfehlenswert.

dpa/lsw 21.06.2025 - 11:42 Uhr

Die Menschen in Baden-Württemberg können sich heute auf ein „störungsfreies Sommerwetter“ freuen. Temperaturen bis zu 32 Grad am Rhein sind möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) weiter mitteilte. Am Sonntag werde es dann voraussichtlich einen Höhepunkt mit Temperaturen bis zu 37 Grad am Rhein, Neckar und im Kraichgau geben.