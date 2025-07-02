Waldheime und Schattenplätze Erfrischung im Stuttgarter Kessel
Ob Hinterhöfe, Biergärten, Waldheime oder schattige Plätze mit Wasser – wir haben kühle Orte im Kessel ausfindig gemacht und geben Tipps, wie ihr der Wochenend-Hitze entfliehen könnt.
Der Kessel brodelt und ihr sucht Abkühlung? Keine Angst, ihr müsst nicht auf den nächsten Regen warten. Wir haben einige kühle Orte und erfrischende Tipps für euch zusammengefasst.