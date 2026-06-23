Hitzewelle im Kreis Böblingen Schule: „Eher Sauna als Lehranstalt“
Schüler und Lehrkräfte können den aktuellen hohen Temperaturen in der Schule kaum entrinnen. Wie Schulen im Kreis Böblingen mit der Hitze umgehen.
Schüler und Lehrkräfte können den aktuellen hohen Temperaturen in der Schule kaum entrinnen. Wie Schulen im Kreis Böblingen mit der Hitze umgehen.
Es ist heiß, heiß, heiß. Seit Tagen steigt das Thermometer auf bis zu 35 Grad und mehr. Auch die Lehranstalten im Kreis Böblingen ächzen unter der aktuellen Hitzewelle: „Es ist unerträglich heiß in der Schule“, sagt Stefanie Bermanseder, Schulleiterin am Otto-Hahn-Gymnasium in Böblingen.