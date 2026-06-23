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Hitzewelle im Kreis Böblingen Schule: „Eher Sauna als Lehranstalt“

Hitzewelle im Kreis Böblingen: Schule: „Eher Sauna als Lehranstalt“
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Die Temperaturen steigen und steigen: Wie gehen Schulen mit der derzeitigen Hitzewelle um? Foto: dpa

Schüler und Lehrkräfte können den aktuellen hohen Temperaturen in der Schule kaum entrinnen. Wie Schulen im Kreis Böblingen mit der Hitze umgehen.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Es ist heiß, heiß, heiß. Seit Tagen steigt das Thermometer auf bis zu 35 Grad und mehr. Auch die Lehranstalten im Kreis Böblingen ächzen unter der aktuellen Hitzewelle: „Es ist unerträglich heiß in der Schule“, sagt Stefanie Bermanseder, Schulleiterin am Otto-Hahn-Gymnasium in Böblingen.

 

Für die gesamte Woche sind noch Temperaturen um die 35 Grad und mehr vorhergesagt. Grund dafür ist ein stabiles Hochdruckgebiet über Europa. Der Deutsche Wetterdienst spricht in der Südwesthälfte Deutschlands von einer starken, gebietsweise extremen Wärmebelastung.

Der Terminplan bis Ende des Schuljahres ist voll

Solche Temperaturen sind für viele Menschen anstrengend, doch Schüler und Lehrkräfte sind der Hitze ganz besonders ausgesetzt. Während Arbeitnehmer teilweise ins Homeoffice flüchten oder ihre Arbeit in die Abendstunden oder frühen Morgenstunden verlegen könnten, sei das für Schüler nicht möglich, sagt Bermanseder. „Natürlich würden wir alle sehr gerne ‚Hitzefrei‘ geben, aber es stehen ja zu dieser Zeit im Schuljahr noch sehr viele Klassenarbeiten, GFS, Referate und Präventionsveranstaltungen an“, erklärt Bermanseder. Man könne nicht alles verschieben, dazu sei der Terminplan bis zum Ende des Schuljahres viel zu voll. „Unsere Großen müssen ab nächster Woche in die mündlichen Abiturprüfungen“, sagt Bermanseder. Hitzefrei kommt da nicht infrage.

Laut Vorgabe liege die Entscheidung, ob es hitzefrei gebe oder eben nicht, bei den Schulleitungen, erklärt Stefanie Bermanseder. Diese Regelung stamme allerdings noch aus Zeiten, in denen man kurz vor den Sommerferien mal habe überlegen müssen, ob es zu heiß in der Schule sei, sagt die Schulleiterin.

Doch die Zeiten haben sich geändert. Die Böblinger Schulleiterin befürchtet, dass es in den kommenden Jahren weitaus häufiger und früher im Jahr so heiß werden wird: Bereits im Mai hätten die Schüler eine Hitzewelle überstanden.

Ventilatoren, Trinkpausen, Klassenarbeiten frühmorgens

Trotzdem versucht Stefanie Bermanseder, die Abläufe an der Schule an die Hitze anzupassen: Klassenarbeiten würden in die frühen Morgenstunden verlegt, ungenutzte Räume im EG oder das „grüne Klassenzimmer“ im Schulgarten genutzt. Außerdem gebe es wie bei der Fußballweltmeisterschaft der Männer mehr Trinkpausen. Auch eine Fahrt in den Baumarkt stehe noch an, um Ventilatoren zu kaufen, erklärt Bermanseder. Dennoch sei Schule bei diesen Temperaturen eher eine Sauna als eine Lehranstalt.

Frühere Sommerferien?

Wenn es nach der Schulleiterin ginge, müssten schnell Maßnahmen ergriffen werden: Viele der Schulen hätten keine ausreichende Isolierung. „Es ist mir klar, dass wir hier nicht in kürzester Zeit Klimaanlagen oder Wärmepumpen in allen Schulen installieren und nicht alle Schulhöfe mit Sonnenschutz ausstatten können“, sagt sie. Doch sei es eine Aufgabe, die nicht aus den Augen verloren werden dürfe, denn Kinder seien eine sehr vulnerable Gruppe. Und auch für die Lehrkräfte seien bei diesen Temperaturen zwei Stunden Unterricht mit einem Zehn-Kilometer-Lauf zu vergleichen.

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Eine weitere Möglichkeit wäre es, die Ferienregelung zu überdenken, sagt die Schulleiterin. Dieser Meinung ist auch Marcus Kazmeier, Schulleiter an der Mildred-Scheel-Schule in Böblingen. Ventilatoren, kühle Räume, Trinkbrunnen und Klassenarbeiten am Vormittag – auch die berufliche Schule reagiert auf die Hitzewelle. Doch die naheliegendste Lösung für das Hitzeproblem ist für Marcus Kazmeier die Vorverlegung der Sommerferien. „Der Juli sollte auf jeden Fall frei sein“, sagt er.

Schnell wird dies aber womöglich nicht umgesetzt: Die Sommerferientermine sind nämlich bis einschließlich des Schuljahres 2029/2030 festgelegt. Laut Medienberichten will Kultusminister Andreas Jung (CDU) jedoch Hitzefrei-Regeln an Schulen verbindlicher gestalten. Diese könnten aber auch erst ab dem kommenden Schuljahr gelten.

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