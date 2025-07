Der Dienstag stellt in Stuttgart einen neuen Temperaturrekord auf. Die Messwerte strafen auch viele Online-Kommentatoren Lügen.

Jan Georg Plavec 01.07.2025 - 14:21 Uhr

Anfang Juli war es mindestens seit Jahrzehnten, vielleicht noch nie so heiß wie am Dienstag. Sowohl am Flughafen als auch am Schnarrenberg maß der Deutsche Wetterdienst Rekordwerte.