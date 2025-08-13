 
  2. Stuttgart

Hitzewelle in Stuttgart Wie gut schützt die Stadt Kinder vor Hitze?

, aktualisiert am 13.08.2025 - 17:51 Uhr
1
Besonders Kinder brauchen bei hohen Temperaturen häufiger mal eine Abkühlung. Aber wo bekommen sie diese in Stuttgart? Foto:  

Wegen seiner Kessellage könnte Stuttgart die heißestes Stadt in Deutschland werden. Darum gibt es jetzt einen Hitzeaktionsplan. Was steht da für Familien drin??

Familie/Bildung/Soziales: Alexandra Kratz (atz)

Die aktuell hohen Temperaturen bringen Familien ins Schwitzen. Und künftig werden solche Hitzeperioden immer häufiger auftreten, sagen Wissenschaftler voraus. Die Stadt Stuttgart ist wegen ihrer Kessellage besonders betroffen. Darum gibt es in der Landeshauptstadt nun einen Hitzeaktionsplan. Welche Maßnahmen sieht dieser für Kinder, Schwangere und Eltern vor?

 

Das Ziel des Aktionsplans ist es, die Menschen in der Stadt vor zu viel Hitzestress und dessen gesundheitlichen Folgen zu schützen. Dabei geht es besonders um vulnerable Bevölkerungsgruppen, wie alte und chronisch kranke Menschen, aber auch um Schwangere und Kinder.

So können die Körper von Säuglingen und Kleinkindern die Temperatur noch nicht gut regulieren, was sie besonders anfällig für sehr hohe Temperaturen macht. Sie überhitzen schneller, haben einen höheren Stoffwechsel und verlieren leichter Flüssigkeit, was die Gefahr einer Dehydratation steigert. Auch können sie oft noch nicht artikulieren, wann und warum es ihnen schlecht geht. Tropennächte, in denen die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt, können dazu führen, dass Kinder sehr viel schlechter schlafen und so zu Erschöpfung und einer erhöhten Gefahr für gesundheitliche Probleme führen.

In erster Linie geht es um die Information der Bevölkerung

Die Stadt Stuttgart setzt in ihrem Hitzeaktionsplan vor allem auf Aufklärung. Dazu hat die Verwaltung eine Broschüre veröffentlicht, die umfassend und anschaulich darüber informieren soll, was man bei hohen Temperaturen tun und was man lassen sollte. Dabei geht es um einfache Verhaltensregeln wie zum Beispiel:

  • ausreichend trinken
  • direkte Sonneneinstrahlung vermeiden
  • körperliche Anstrengung während der heißesten Tageszeit verringern und lieber kühle Räume aufsuchen

Diese Broschüre richtet sich an die gesamte Bevölkerung. Geplant ist nun noch die Entwicklung eines Hitze-Leitfadens für die besonders vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Verteilt werden soll dieser dann unter anderem über Kinderarztpraxen, Apotheken und Hebammen. Zudem könnten sie in städtischen Einrichtungen und bei Veranstaltungen ausliegen.

Vor allem Kitas und Schulen müssen in den Blick genommen werden

Eine Broschüre für die Eltern allein reicht nicht aus. Wenn Kinder vor den Folgen von zu viel Hitzestress geschützt werden sollen, müssen vor allem Kitas und Schulen in den Blick genommen werden. Um den Hitzeschutz in diesen Einrichtungen zu stärken, sind verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Dabei geht es in erster Linie wieder um Informationen.

So sollen sogenannte Factsheets und Hitzeflyer entwickelt und gezielt an Kitas und Schulen verteilt werden. „Diese Materialien informieren über die Gefahren von Hitze und geben praktische Tipps zum Schutz der Kinder“, heißt es im Hitzeaktionsplan. Zudem soll das Thema in bestehende Projekte und Veranstaltungen eingebunden werden. So könne es beispielsweise in Vorträgen für Eltern aufgegriffen werden. Auch in dem geplanten Projekt „Klimaaktionstag an Schulen“ wird der Hitzeschutz im Alltag thematisiert. Prinzipiell sollen die Kinder in Kitas und Schulen entsprechend ihres Alters bei der Entwicklung und Realisierung von Maßnahmen einbezogen und sensibilisiert werden.

Im Außenbereich von Kitas sollte es ausreichend Schatten geben. Foto: Christoph Soeder/dpa

Darüber hinaus gibt es einen sogenannten Muster-Hitzeschutzplan für Kitas. In diesem geht es nicht nur um die Gesundheit und Sicherheit der Kleinen, sondern auch um gute Arbeitsbedingungen für die Fachkräfte. In dem Aktionsplan sind Maßnahmen zu finden, um eine Überhitzung von Gebäuden zu vermeiden sowie kühle Rückzugsräume und ausreichend Schatten im Außenbereich sicherzustellen. Zudem geht es um eine Anpassung des Tagesablaufs, also zum Beispiel um mehr Trinkpausen und Ruhepausen in den heißen Mittags- und Nachmittagsstunden.

Auch auf eine Schulung der Mitarbeitenden, Information der Eltern und Einbeziehung der Kinder sollen die Kita-Teams achten. Darüber hinaus werden Verantwortlichkeiten festgelegt. Es wird also definiert, wer für welche Maßnahme aus dem Hitzeschutzplan zuständig ist. Der Muster-Hitzeschutzplan für Kitas kann auf der Internetseite der Stadt abgerufen werden. Ein Muster-Hitzeschutzplan speziell für Schulen ist geplant.

Schattige Spielplätze und Treffpunkte für Familien

Nicht zuletzt geht es im Hitzeaktionsplan um das Thema Stadtgestaltung. Wenn Spielflächen oder Treffpunkte für Familien saniert oder neu gestaltet werden, sollen Bäume gezielt dort gepflanzt werden, wo sich die Menschen länger aufhalten, also zum Beispiel im Sandelbereich oder bei den Sitzgelegenheiten. Auch bei bestehenden Spiel- und Erholungsflächen soll geprüft werden, wo schattenspendende Bäume nachgepflanzt werden können. Zudem verfolgt die Stadt die Idee, Empfehlungen herauszugeben, welche möglichst schattigen Wege zu für Familien interessanten Zielen führen.

