Hitzewelle in Stuttgart Wie gut schützt die Stadt Kinder vor Hitze?
Wegen seiner Kessellage könnte Stuttgart die heißestes Stadt in Deutschland werden. Darum gibt es jetzt einen Hitzeaktionsplan. Was steht da für Familien drin??
Wegen seiner Kessellage könnte Stuttgart die heißestes Stadt in Deutschland werden. Darum gibt es jetzt einen Hitzeaktionsplan. Was steht da für Familien drin??
Die aktuell hohen Temperaturen bringen Familien ins Schwitzen. Und künftig werden solche Hitzeperioden immer häufiger auftreten, sagen Wissenschaftler voraus. Die Stadt Stuttgart ist wegen ihrer Kessellage besonders betroffen. Darum gibt es in der Landeshauptstadt nun einen Hitzeaktionsplan. Welche Maßnahmen sieht dieser für Kinder, Schwangere und Eltern vor?