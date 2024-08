Seoul erlebt historische Rekordserie an Tropennächten

Seit dem 21. Juli sind die Temperaturen in der südkoreanischen Hauptstadt auch nachts nicht unter 25 Grad Celsius gesunken. Das hat Folgen. Eine Behörde registriert Tote.

dpa 16.08.2024 - 09:34 Uhr

Seoul - Die südkoreanische Hauptstadt Seoul verzeichnet die längste Serie an Tropennächten seit Beginn der modernen Wetteraufzeichnungen. Wie die Wetterbehörde mitteilte, sind die Temperaturen in Seoul seit dem 21. Juli - und damit 26 Nächte in Folge - nicht mehr unter 25 Grad Celsius gesunken. Es wird erwartet, dass die hohen Temperaturen bis mindestens Mittwoch anhalten werden.