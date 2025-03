US-Regierungsmitglieder nach Gruppenchat zu Militärangriff in Erklärungsnot

Der Eklat um einen geheimen Gruppenchat der US-Regierung sorgt weiterhin für Wirbel. Für die Opposition ist der Fall ein gefundenes Fressen. Im US-Senat geht es hoch her.

red/dpa 25.03.2025 - 19:34 Uhr

Nachdem ein Journalist offenkundig Einsicht in einen geheimen Gruppenchat der US-Regierung über einen Militärschlag im Jemen erhalten hat, befinden sich die betroffenen Spitzenbeamten in Erklärungsnot. In einer teils hitzigen Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats wurden Geheimdienstkoordinatorin Tulsi Gabbard und CIA-Direktor John Ratcliffe von der demokratischen Opposition mit scharfen Fragen konfrontiert.