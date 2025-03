Ungeheuerliche Vorfälle in Stuttgart Erneut Kind sexuell belästigt

In Bad Cannstatt küsst ein unbekannter Fahrgast ein Mädchen in einem Linienbus. Nicht einmal 24 Stunden zuvor hat sich in Stuttgart-Ost ein ähnlicher Vorfall ereignet. Die Polizei prüft, ob es sich um ein und denselben Täter handeln könnte.