Lea aus Leinfelden-Echterdingen ist 17 Jahre alt – und hochbegabt. Was führt man für ein Leben, wenn man schlauer ist als fast alle anderen? Und warum wird Hochbegabung bei Mädchen seltener entdeckt?

Florian Gann 12.08.2024 - 20:00 Uhr

Lea führt durch die Tür in einen sonnengefluteten Raum: Kartons mit Bauteilen stehen herum, die Regale sind voll mit Spraydosen, Kabeln, Schrauben, organisiertes Chaos. Ein grün-silberner Roboter ist an der Seite geparkt. An diesem Roboter, er funktioniert auch autonom, schraubt sie mit ihren Freundinnen und Freunden herum, um ihn bei der sogenannten First-Tech-Challenge gegen andere kleine Maschinen antreten zu lassen. Beides, der Roboter und die Freunde, ist der Grund, warum sie fast ihre ganze Freizeit hier in Raum 216 am Königin-Katharina-Stift-Gymnasium (KKSt) in Stuttgart verbringt, etwa gleich viel Zeit wie im Unterricht, schätzt Lea, die von Leinfelden-Echterdingen zur Schule pendelt. „Wir bezeichnen den Raum manchmal als unser zweites Zuhause“, sagt Lea.