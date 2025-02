Remshalden Rangelei am Bahnhof – Unbekannter wirft Flasche in Gruppe von Jugendlichen

Ohne Vorwarnung wirft am Samstag eine unbekannte Person eine Flasche in eine Gruppe von Jugendlichen – bei der Auseinandersetzung am Bahnhof in Remshalden kommt auch Pfefferspray ins Spiel.