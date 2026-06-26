Warme Nächte Schlafen bei Hitze - 20 hilfreiche Tipps im Überblick

Wie sehr wir uns doch jedes Jahr auf den Sommer freuen. Wenn er dann aber einmal da ist, erinnern wir uns auch schnell wieder an die Unannehmlichkeiten der warmen Jahreszeit. Vor allem macht vielen die nächtliche Hitze zu schaffen. 20 Tipps, wie Sie nachts bei Hitze besser schlafen können.