Die Wirtschaftsrecht-Studentin Kim Griese ist mit dem Preis der Beratungsfirma RSM Ebner Stolz ausgezeichnet worden. Sie schaffte den besten HfWU-Bachelor-Abschluss.

Region: Andreas Pflüger (eas)

Es ist bereits eine lieb gewonnene Tradition an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), den besten Abschluss im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsrecht, mit einer Auszeichnung der bundesweit tätigen Beratungsfirma RSM Ebner Stolz zu bedenken. Dieses Mal ging der Preis an die Absolventin Kim Griese.

 

„Mit dieser Auszeichnung würdigen wir die herausragende akademische Leistung und das besondere Engagement im Studiengang Wirtschaftsrecht. Wir möchten damit gezielt Nachwuchstalente fördern und ihre Entwicklung unterstützen,“ erklärte Michael Euchner, Partner bei RSM Ebner Stolz, zur Intention des Unternehmens. Dieses betreut das mit mehr als 2700 Mitarbeitenden an 15 Standorten nationale und internationale Unternehmen, aber auch Mittelständler aller Branchen.

Kim Griese erhielt den mit 500 Euro dotierten Preis für ihren Bachelor-Abschluss im Rahmen der Absolventenfeier am Standort der Hochschule in Geislingen. Überreicht wurde die Urkunde vom Dekan der Fakultät Wirtschaft und Recht an der HfWU, Professor Gerhard Mauch.