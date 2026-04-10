Die Wirtschaftsrecht-Studentin Kim Griese ist mit dem Preis der Beratungsfirma RSM Ebner Stolz ausgezeichnet worden. Sie schaffte den besten HfWU-Bachelor-Abschluss.

Andreas Pflüger 10.04.2026 - 10:00 Uhr

Es ist bereits eine lieb gewonnene Tradition an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU), den besten Abschluss im Bachelor-Studiengang Wirtschaftsrecht, mit einer Auszeichnung der bundesweit tätigen Beratungsfirma RSM Ebner Stolz zu bedenken. Dieses Mal ging der Preis an die Absolventin Kim Griese.