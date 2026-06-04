Hochspannung im Amateurfußball „Krasse Konstellation“ am letzten Fußball-Spieltag
Es ist noch jede Menge Spannung geboten: Deizisau möchte alles klarmachen, Plochingen und Berkheim wollen sich retten.
Es ist noch jede Menge Spannung geboten: Deizisau möchte alles klarmachen, Plochingen und Berkheim wollen sich retten.
Showdown. Für sage und schreibe 15 Mannschaften aus der Region geht es am letzten Spieltag der Amateurfußball-Saison noch um etwas. Gespielt wird komplett am Samstag. Die Chancen liegen zwischen „So gut wie durch“ im Fall des Landesligisten FV Neuhausen in Sachen Klassenverbleib über „gute Ausgangslage“ wie beim Ligakonkurrenten TSV Köngen in Bezug auf die Aufstiegsrelegation und beim TSV Deizisau auf den möglichen Wiederaufstieg in die Bezirksliga bis hin zu „Hoffen auf ein Wunder“, was auch den bangen Blick auf Plätze in höheren Ligen betrifft. Also alles dran, alles drin – rein ins Getümmel: