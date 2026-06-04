Hochspannung im Amateurfußball: „Krasse Konstellation“ am letzten Fußball-Spieltag

Showdown. Für sage und schreibe 15 Mannschaften aus der Region geht es am letzten Spieltag der Amateurfußball-Saison noch um etwas. Gespielt wird komplett am Samstag. Die Chancen liegen zwischen „So gut wie durch“ im Fall des Landesligisten FV Neuhausen in Sachen Klassenverbleib über „gute Ausgangslage“ wie beim Ligakonkurrenten TSV Köngen in Bezug auf die Aufstiegsrelegation und beim TSV Deizisau auf den möglichen Wiederaufstieg in die Bezirksliga bis hin zu „Hoffen auf ein Wunder“, was auch den bangen Blick auf Plätze in höheren Ligen betrifft. Also alles dran, alles drin – rein ins Getümmel:

Verbandsliga Beim FC Esslingen ist die Sache mittlerweile g’schwätzt: Für die Mannschaft geht es im letzten Saisonspiel (15.30 Uhr) bei den Spfr Schwäbisch Hall darum, sich ordentlich aus der Verbandsliga zu verabschieden.

Landesliga

Die Frage ist, ob der FCE in der Landesliga auf den TSV Köngen oder den FV Neuhausen trifft oder auf beide. Den Köngenern reicht ein Punkt beim bereits als Absteiger feststehenden MTV Stuttgart (15.30 Uhr), um den Relegationsplatz zwei zu erreichen und damit die Chance, auf den Sprung in die Verbandsliga – was wäre das für ein Erfolg. Spitzenreiter TSV Eningen ist zwar nur drei Punkte entfernt, aber mit 29 Toren doch unerreichbar.

Verfolger sind der TSGV Waldstetten und der TSV Bernhausen, bei dem zeitgleich die Neuhausener mit dem künftigen Bernhausener Trainer Ugur Yilmaz antreten. Herschenken wird der stets sportlich fair agierende FVN eh nichts, zudem will die Mannschaft noch die letzten Restzweifel am Klassenverbleib ausräumen. Derweil wurde bekannt, dass Neuhausens Ammar Memic künftig für die Köngener kickt.

Bezirksliga

Die Waldstettener wollen ihre kleine Chance, die Köngener von Platz zwei der Landesliga zu verdrängen, mit einem Sieg beim noch leicht gefährdeten SC Geislingen wahren. Was das mit der Bezirksliga zu tun hat? Viel, auch für die Ligen drunter. Bleibt es nämlich bei der jetzigen Konstellation, also eins drüber Calcio Leinfelden-Echterdingen und Geislingen bleiben direkt drin, wofür es gut aussieht, verschieben sich – höchstwahrscheinlich – der rettende sowie der Relegations-Platz in den Spielklassen drunter um eins nach unten. Das heißt vor allem, Stand jetzt wäre der FV Plochingen gerettet und müsste nicht in die Relegation und der TSV Berkheim wäre nicht abgestiegen, sondern dürfte in die Relegation. Sicher sind die Platzierungen aber noch nicht (ganz), die Plochinger sollten also gegen den plötzlich auch wieder ein bisschen hoffenden Vorletzten TSV Jesingen und die Berkheimer beim drei Punkte vor dem FVP stehenden 1. FC Frickenhausen gewinnen (beides 16 Uhr). Also: Komplizierte Rechnung, einfaches Vorgehen. „Wir müssen erst einmal unsere Hausaufgaben machen und dann schauen, was auf den anderen Plätzen passiert“, sagt Berkheims Abteilungsleiter Uwe Willinger dazu, „es ist eine krasse Konstellation.“

Der Vollständigkeit halber: Der TSV Denkendorf schließt beim TSV Weilheim eine gute, Mitaufsteiger TSV RSK Esslingen im Duell sicherer Dritter gegen sicherer Vierter beim 1. FC Donzdorf eine sehr gute Saison ab.

Kreisliga A

Für den TSV Deizisau ist es ganz einfach: Ein Sieg beim FV Plochingen II (14 Uhr) und nach einer Spielzeit kehrt die Mannschaft in die Bezirksliga zurück, wo sie nicht nur nach eigenem Selbstverständnis mindestens hingehört. Verfolger TV Unterboihingen hat seine bessere Ausgangslage zuletzt beim 1:1 gegen den SC Altbach verspielt, will beim TV Hochdorf gewinnen – und muss auf einen Patzer der Deizisauer hoffen. „Für solche Spiele spielst du Fußball“, erklärt Deizisaus Spielleiter Thomas Stiehl und man merkt ihm die Anspannung an: „Aufgestiegen sind wir noch gar nicht. Wir gehen das Spiel mit der nötigen Ernsthaftigkeit an. Plochingen ist souverän abgestiegen und wird uns nichts schenken.“

Unten ist die Konstellation analog zur Bezirksliga und betrifft den noch bangenden FV Neuhausen II sowie die noch hoffenden VfB Oberesslingen/Zell und SG Eintracht Sirnau.

Um nichts mehr geht es unter anderem für den TV Nellingen und die TSG Esslingen, die sich im Nachholspiel mit 2:1 trennten.

Kreisliga B

Aus gegebenem Anlass zeitgleich angesetzt sind auch in der Kreisliga B einige Spiele. In der B1 geht es noch um Verbleib, Abstieg in die Kreisliga C und die Relegation. Der TB Ruit II, die TSG Esslingen II – im Moment auf dem Relegationsplatz –, der TSV Berkheim II und der SC Altbach II sind betroffen. So wird auch die Partie der Berkheimer beim TSVW Esslingen am Samstag um 13 Uhr angepfiffen. Sicher ist, dass die TSVW-Kicker danach den Aufstiegswimpel übergeben bekommen.

Oben ist auch in der B 2 alles klar, der TV Unterboihingen II, der momentan auf dem Relegationsplatz acht steht, der TSV Oberboihingen II und der TSV Wernau II sind noch in der Verlosung um Klassenverbleib und Gang in die Kreisliga C, wobei die Wernauer die schlechtesten Karten haben.

Spiele der Woche: FV Plochingen – TSV Jesingen (Sa., 16 Uhr), FV Plochingen II – TSV Deizisau (Sa., 14 Uhr).