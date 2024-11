Die seit der Starkregenkatastrophe Anfang Juni stillgelegte Wieslauftalbahn im Rems-Murr-Kreis soll in einem ersten Abschnitt ab Frühjahr wieder in Betrieb gehen. Dafür sind zwei Züge zur Reparatur in eine Spezialwerkstatt geschleppt worden.

Seit Anfang Juni ist der Schienenverkehr im Wieslauftal lahmgelegt. Starkregen in bisher nie da gewesenem Ausmaß hatte nicht nur Rudersberg mit einer Flutwelle übergossen, sondern auch die Wieslauftalbahn massiv geschädigt. Etwa ein Drittel der Infrastruktur wurde zerstört, Schotter wurde weg-, Schienen wurden unterspült und verschlammt. Auch alle sechs Fahrzeuge liefen voll: Schlamm und Wasser zerstörten Radsätze, Fußboden, Elektronik und mehr. Seither übernehmen Ersatzbusse den ÖPNV auf der Strecke zwischen Schorndorf und Klaffenbach.

Zwei Regio-Shuttles auf dem Weg nach Weiden

Die Bemühungen um eine Revitalisierung der Schienenstrecke sind längst im Gange. Doch eine Reparatur der Fahrzeuge vor Ort war nicht möglich. Am Mittwoch nun sind zwei sogenannte Regio-Shuttles in eine Spezialwerkstatt ins oberpfälzische Weiden gebracht worden. Damit die beauftragte Firma die Züge zunächst von Rudersberg nach Schorndorf schleppen konnte, musste die Strecke behelfsmäßig wieder Instand gesetzt werden. Eigentlich hätte dies schon etwas früher passieren sollen, doch die Auftragsbücher von „Railadventure“, das deutschlandweit aktuell das einzige Unternehmen ist, das derlei Aufträge übernehmen kann, war wegen der Zugmesse Innotrans in Berlin ausgebucht. Nun aber hat der Abtransport geklappt.

Der Zweckverband Wieslauftalbahn, dem die Kommunen Schorndorf, Rudersberg und der Landkreis angehören, hofft nun, dass die im Jahr 1999 gebauten Regio-Shuttles wieder hergestellt werden können, nachdem für die vier Fahrzeuge vom Typ NE 81 wohl nur noch die Verschrottung übrig bleibt. Eine erste Begutachtung habe ergeben, dass die Züge, Baujahr 1994, nicht mehr zu retten sind, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamts. Allerdings war ihre Zeit perspektivisch ohnehin abgelaufen. Der Zweckverband hatte schon vor der Hochwasserkatastrophe „neue gebrauchte“ Fahrzeuge bestellt – barrierefreie sowie mit einer Klimaanlage ausgestattete Regio Shuttles, Baujahr 2009. Die ersten zwei sollen Ende dieses Jahres geliefert werden, zurzeit würden sie modernisiert, im Design der Wieslauftalbahn lackiert und für den baldigen Einsatz aufbereitet, so das Landratsamt. Die anderen zwei sind für Ende kommenden Jahres versprochen. Zudem erwägt der Zweckverband zur Überbrückung andere Fahrzeuge anzumieten.

Erster Streckenabschnitt im Frühling 2025 befahrbar?

Ziel ist laut Angaben des Landratsamts, zum Ende des ersten Quartals zumindest zwischen Schorndorf und Miedelsbach wieder Züge aufs Gleis zu setzen. Die Instandsetzung des ersten Streckenabschnitts solle im Dezember starten. Voraussetzung dafür aber sei, dass sich ein passendes Bauunternehmen dafür finde, sagt der Vorsitzende des Zweckverbands, Landrat Richard Sigel. Denn viele der Unternehmen seien wegen Stuttgart 21 und Reparaturarbeiten an anderen Strecken ausgelastet.

Um dann auch von Miedelsbach bis Rudersberg weiterfahren zu können, seien unter anderem zwei erhebliche und ausgedehnte Unterspülungen vor dem Bahnhof Miedelsbach sowie am Ortseingang von Schlechtbach zu reparieren und beim dritten Abschnitt vom Rudersberger Bahnhof bis Oberndorf erhebliche Bauarbeiten rund um den Bahnhof in Rudersberg sowie den direkt dahinterliegenden Bahnübergang erforderlich. Am Rudersberger Bahnhof müssen voraussichtlich alle Gleise, die Weichen sowie der Bahnsteig ausgegraben und erneuert werden. Im weiteren Streckenabschnitt nach Oberndorf allerdings werden die Schäden eher als geringfügig eingeschätzt.

Je nach Witterungsverhältnissen und Beendigung der Baumaßnahmen des ersten Abschnitts sind die beiden weiteren Baumaßnahmen von Mai kommenden Jahres an geplant. Wenn alles glatt läuft, könnten die täglich rund 4000 Fahrgäste dann Ende des kommenden Jahres wieder wie gewohnt mit dem Wiesel reisen.