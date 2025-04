Hochwasser, Sturmflut oder Starkregen: Menschen in betroffenen Gebieten sollen sich künftig besser darüber informieren können. Dabei helfen soll ein Internetportal.

dpa 11.04.2025 - 12:16 Uhr

Offenbach - Mit einem neuen Internetportal sollen sich Menschen in Deutschland künftig besser über extreme Naturereignisse informieren und darauf vorbereiten können. "Mit dem Naturgefahrenportal lässt sich präzise die Frage beantworten: Bin ich mit meinem Haus oder an der Stelle, an der ich mich befinde, gefährdet?", sagte Bundesdigitalminister Volker Wissing (parteilos) beim Start des Warnportals in Offenbach. "Das macht das Leben in Deutschland sicherer."