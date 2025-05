Jugend Olympics Großes Sportfest für Kinder und Jugendliche startet in Backnang

Bei den ersten Jugend-Olympics im Rems-Murr-Kreis treten am Wochenende junge Sportlerinnen und Sportler in verschiedenen Disziplinen an. Auftakt macht ein Sportfest in Backnang am Freitag, 16. Mai.