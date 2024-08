Hochwasserschutz in der Lagunenstadt

Rund 20 Jahre nach Baubeginn hält nun ein mobiler Damm extreme Hochwasser aus Venedig fern. Doch Experten warnen, dass dieser Schutz nicht von Dauer sein wird. Zukunftslösungen müssen her.

Almut Siefert 07.08.2024 - 14:28 Uhr

Gummistiefel gehören in Venedig zur Grundausstattung, Überschwemmungen zum Alltag. Wer kein passendes Schuhwerk dabei hat, kann von Straßenverkäufern wenig ansehnliche Überzieher erwerben. Kaum beginnt es zu regnen, findet man sie an jeder Ecke. Der Preis für den kniehohen Mülltüten-Stiefel-Ersatz steigt mit jedem Millimeter, den das Wasser aus den Kanälen auf die Plätze der Lagunenstadt vordringt. Provisorische Stege tauchen wie von Zauberhand auf und erhöhen die Fußgängerwege. Auch Tage später erinnern sie wieder zusammengeklappt an das vorherige Hochwasser, das Acqua Alta, welches mittlerweile als Touristenattraktion gilt.