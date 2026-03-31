Gute Nachricht aus Stuttgart: Das Land fördert Baumaßnahmen im Einzugsbereich der Würm mit dem maximalen Satz.

Der Wasserverband Würm ist zuständig für den Hochwasserschutz der Städte und Gemeinden im Einzugsgebiet der Würm. Durch die Verbandserweiterung im Jahr 2023 sind die Gemeinden Altdorf, Grafenau und Magstadt dem Wasserverband beigetreten. In diesem Zuge wurde auch das Verbandsprogramm erweitert, sodass der Hochwasserschutz bei allen Verbandskommunen verbessert wird.

 

Für Anträge auf Förderung dieser baulichen Infrastrukturmaßnahmen durch das Land Baden-Württemberg hat das Regierungspräsidium Stuttgart den höchstmöglichen Fördersatz von 70 Prozent bestätigt.

Landrat Roland Bernhard als Verbandsvorsitzender äußert sich zufrieden über den Bescheid aus Stuttgart: „Wir freuen uns sehr, dass wir den maximalen Fördersatz erreicht haben. Das Regierungspräsidium hat dabei die Förderfähigkeit aller Maßnahmen bestätigt. Damit können wir die nächsten Schritte machen zum Schutz der Menschen und ihres Eigentums.“