Gute Nachricht aus Stuttgart: Das Land fördert Baumaßnahmen im Einzugsbereich der Würm mit dem maximalen Satz.

rmu 31.03.2026 - 13:00 Uhr

Der Wasserverband Würm ist zuständig für den Hochwasserschutz der Städte und Gemeinden im Einzugsgebiet der Würm. Durch die Verbandserweiterung im Jahr 2023 sind die Gemeinden Altdorf, Grafenau und Magstadt dem Wasserverband beigetreten. In diesem Zuge wurde auch das Verbandsprogramm erweitert, sodass der Hochwasserschutz bei allen Verbandskommunen verbessert wird.