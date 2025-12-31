Beim Finale von „Hochzeit auf den ersten Blick“ wollte Michelle ihrer Ehe noch eine Chance geben – Partner Marlon sah das aber anders. Was mit einer Lüge begann, endet nach kurzer Zeit.

Als Michelle ihre Entscheidung für die Ehe bekanntgab, rang sie bereits mit den Tränen. Die Kornwestheimerin wusste, was ihr Partner gleich sagen würde. Das hatte er kurz zuvor deutlich werden lassen. Wenig später hielt Marlon dann das Schild mit der Aufschrift „Scheidung“ in die TV-Kameras – das Ehe-Experiment ist gescheitert.

Es war das emotionale Ende der diesjährigen Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“. Beim großen Finale sollten sich die sechs Paare, die von Experten per wissenschaftlichem Matching vermählt wurden, entscheiden, ob sie die Ehe nach sechs Wochen wieder scheiden lassen wollen – oder ob sie wirklich die Liebe ihres Lebens gefunden haben.

Zu wenig Zeit für den Partner

Michelle und Marlon hatten die Grundregel der TV-Serie zuvor gebrochen, indem sie sich bereits vor der Hochzeit getroffen hatten. Die Experten warfen die beiden trotzdem nicht aus der Sendung, weil sie an die Liebe glaubten. Die spürte Marlon allerdings nicht.

Schon als beide das Video über die gemeinsame Zeit sahen, wurden Differenzen deutlich. „Wenn wir abends zu zweit waren, war es zwischen uns viel kühler. Da war sie mit sich selbst beschäftigt und hatte wenig Zeit für mich“, sagte Marlon mit Blick auf die Hochzeitsreise. Michelle rechtfertigte sich: „Ich brauche beim Kennenlernen einfach ein bisschen Zeit, bis das Vertrauen aufgebaut ist.“

Marlon fehlt die Wertschätzung

Als die beiden dann zu den Liebesexperten gebeten wurden, um ihre Entscheidung bekanntzugeben, war trotzdem noch völlig offen, wie es mit ihrer Beziehung weitergehen würde. „Die beiden sind ein wunderschönes Paar. Ich bin sehr gespannt, weil es ja doch ziemlich holprig war“, meinte Expertin Beate Quinn.

Am Ende war es wohl zu holprig. „Meine Entscheidung wird jetzt vielleicht wenig verständnisreich werden“, deutete Marlon bereits zu Beginn an. Er habe nicht gespürt, dass Michelle wirklich Interesse an ihm habe. Ganz oft habe er den Vorschlag gebracht, sich auch nach den offiziellen Terminen zu treffen, doch Michelle habe stets abgelehnt. „Dieses Gefühl, als Mann wertgeschätzt zu werden, hatte ich einfach so nicht.“

Achterbahnfahrt der Gefühle

Michelle rang zu diesem Zeitpunkt bereits mit ihren Emotionen. „Mir fällt es immer schwer, über Gefühle zu sprechen. Ich möchte dich kennenlernen, auch wenn ich mal Zeit für mich brauche“, sagte sie, bevor sie die Karte mit der Aufschrift „Ehe“ zeigte. Da war es aber bereits zu spät. „Ich glaube einfach nicht, dass sie mich glücklich machen kann, so wie ich es brauche. Ich will ihr nicht wehtun“, erklärte Marlon – und zeigte die Karte mit der Aufschrift „Scheidung“.

Die Entscheidung brachte auch die anderen Paare zum Weinen. „Das Glück liegt vor ihren Füßen und sie können es nicht aufgreifen“, meinte Sarah, die in Martin ihren Partner fürs Leben gefunden hat. Nach dem Regelverstoß nun also noch ein Knall zum Ende – für die Kornwestheimerin Michelle war ihre Teilnahme an „Hochzeit auf den ersten Blick“ wahrlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle.