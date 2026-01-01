Mit einer Silvester-Hochzeit auf den Malediven hat Produzent und Musiker Dieter Bohlen sein Jahr ausklingen lassen. «Carina wollte das so», sagt er der «Bild»-Zeitung über die Zeremonie.
01.01.2026 - 20:58 Uhr
Berlin - Pop-Titan Dieter Bohlen (71, "Cheri Cheri Lady") hat nach Informationen der "Bild"-Zeitung seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet. Dem Bericht zufolge gaben sich die beiden nach 20 gemeinsamen Jahren am Silvesternachmittag kurz vor Sonnenuntergang auf den Malediven das Ja-Wort.