Perfekte Hochzeit feiern im Zehn-Brunnen in Renningen

Das Hotel und Restaurant Zehn-Brunnen in Renningen bietet Paaren eine idyllische Kulisse, flexibel nutzbare Räume, individuelle Pakete und eine gute Küche für eine unvergessliche Hochzeit.

SWMN 14.04.2025 - 08:24 Uhr

Das Hotel und Restaurant Zehn-Brunnen in Renningen ist keine Hochzeitslocation von der Stange. Nach der Wiedereröffnung 2025 unter Hossein Taherkhani hat es sich als beliebter Ort für Feste etabliert, die in Erinnerung bleiben. „Unser Ziel ist es, Brautpaaren einen Ort zu bieten, der ihren Tag unvergesslich macht“, sagt Taherkhani. Die Mischung aus stilvollem Ambiente, der Lage in idyllischer Natur und der auf die Brautpaare zugeschnittene Service macht das Zehn-Brunnen zu einer guten Wahl für den großen Tag.

Traumhafte Kulisse für Hochzeitsfotos und Zeremonien

Eingebettet in Streuobstwiesen bietet das Zehn-Brunnen eine malerische Umgebung, die sich ideal für Hochzeitsfotos und Zeremonien im Freien eignet. Der Festsaal mit bodentiefen Fenstern verbindet Eleganz mit Modernität und lässt sich für bis zu 122 Gäste gestalten. Ergänzt wird das Angebot durch einen großzügigen Außenbereich. „Unsere überdachte Terrasse mit Pavillon ist ein beliebter Ort für freie Trauungen oder den Sektempfang“, sagt Taherkhani.

Kulinarik für Hochzeiten: Menüs und Buffets im Zehn-Brunnen

Die kulinarischen Möglichkeiten im Zehn-Brunnen sind vielseitig. Ob Buffet oder mehrgängiges Menü – die Gerichte verbinden regionale Produkte mit internationaler Küche. Besonderer Hingucker und Gaumenkitzler sind die kreativen Desserts, die für einen gelungenen süßen Abschluss sorgen. „Wir legen Wert darauf, dass das Essen die Feier bereichert und allen Gästen in Erinnerung bleibt“, erklärt Taherkhani. Die von ihm und seinem Team gestaltete Hochzeitsmappe gibt einen umfassenden Überblick über pauschale Angebote und Menübeispiele, sodass Paare Ideen für die Gestaltung an die Hand gegeben werden.

Individuelle Hochzeitsplanung mit persönlichem Service

Das Team des Zehn-Brunnen begleitet jedes Brautpaar mit Erfahrung und Liebe zum Detail. „Wir nehmen uns Zeit, um auf die Vorstellungen der Paare einzugehen“, sagt Taherkhani. Individuelle Wünsche werden berücksichtigt, sei es bei der Blumendekoration, der Planung einer freien Trauung oder bei besonderen Programmpunkten für Kinder. Auch praktische Aspekte wie Parkplätze und barrierefreie Zugänge sind bestens organisiert, um den Tag stressfrei zu gestalten.

Erinnerungen schaffen: Hochzeit feiern im Zehn-Brunnen

Mit der Kombination aus natürlicher Umgebung, flexiblem Raumkonzept und engagierter Betreuung ist das Zehn-Brunnen ein vielseitiger Ort für Hochzeiten. Die Atmosphäre und der Service schaffen den Rahmen für eine Feier, die lange in Erinnerung bleibt. „Es ist unser größtes Kompliment", sagt Taherkhani, „wenn Gäste uns rückmelden, dass sie sich bei uns rundum wohlgefühlt haben."

Info: Weitere Informationen, Impressionen und die umfangreiche Hochzeitsmappe finden Brautpaare auf der Webseite des Zehn-Brunnen.