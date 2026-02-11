 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Özdemirs Trauung hat ein präzises Timing

Hochzeit im Wahlkampf Özdemirs Trauung hat ein präzises Timing

Hochzeit im Wahlkampf: Özdemirs Trauung hat ein präzises Timing
1
So sonnig und warm dürfte es bei der Februar-Hochzeit kaum werden. Foto: IMAGO/APress

Wahlkampf-Manöver oder echte Liebe? Das Timing von Cem Özdemirs Hochzeit lässt aufhorchen. Der Einfluss auf die Wahl dürfte aber begrenzt bleiben, meint Redakteurin Annika Grah.

Entscheider/Institutionen: Annika Grah (ang)

Zu glauben, dass dieses Ereignis keine Aufregung erzeugen und vor allem auch geheim bleiben könnte, ist entweder naiv oder auch schon berechnend. Cem Özdemir heiratet seine Partnerin Flavia Zaka – am 14. Februar in Tübingen. Die Trauung am Valentinstag alleine wäre nicht mehr als eine Randnotiz, die beiden sind schon seit gut zwei Jahren ein Paar. Und Özdemir tritt gern als konservativer Grüner auf. Dass er also als Aspirant auf das Amt des Ministerpräsidenten seine Familienangelegenheiten in Ordnung bringen will, liegt irgendwie nahe. Wäre da nicht der Zeitpunkt.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahl Baden-Württemberg: Politik und privat: Das macht den Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir aus

Landtagswahl Baden-Württemberg Politik und privat: Das macht den Grünen-Spitzenkandidaten Cem Özdemir aus

Bei der Landtagswahl am 8. März tritt Cem Özdemir für die Grünen an. Der Spitzenkandidat im Kurzporträt.

Denn am 8. März 2026 ist Landtagswahl. Und Özdemir würde in dem Zuge gern Winfried Kretschmann als Ministerpräsident beerben. Der Schluss, dass es sich hier um ein Wahlkampf-Manöver handelt, liegt nahe. Dafür spricht weniger der Fakt, dass der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer das Paar trauen soll. Özdemir und Palmer kennen und schätzen sich seit Langem und Özdemir war seinerseits Trauzeuge bei Finanzminister Danyal Bayaz. Warum aber die Eile mitten im eng getakteten Wahlkampf und bei voraussichtlich unwirtlichem Wetter im Februar? Die entsprechenden Kommentare der politischen Konkurrenz lassen nicht lange auf sich warten.

Und doch: Zu glauben, dass die Ankündigung dieser Hochzeit maßgeblichen Einfluss auf die Landtagswahl haben wird, wäre naiv. Özdemir ist schon jetzt bekannter als jeder andere Spitzenkandidat bei der Landtagswahl. Im Gegensatz zu anderen Wahlkämpfern verzichtet er sogar weitgehend auf Bundesprominenz zur Unterstützung. Weitere Schlagzeilen braucht er nicht. Das Timing mag präzise erscheinen, die Wirkung dürfte begrenzt bleiben.

Weitere Themen

Cem Özdemirs Hochzeit: Hagel gratuliert, Rülke ätzt

Cem Özdemirs Hochzeit Hagel gratuliert, Rülke ätzt

Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir heiratet mitten im Wahlkampf. Das ruft unterschiedliche Reaktionen hervor.
Von Annika Grah
Feuer in Offenburger Tiefgarage: Auslöser für Brand mit einem Toten gefunden

Feuer in Offenburger Tiefgarage Auslöser für Brand mit einem Toten gefunden

In einer Offenburger Tiefgarage brach ein Feuer aus, ein Senior starb. Nun ist die Ursache des Brandes geklärt.
Baden-Württemberg: Fast jeder Zweite fällt durch – Führerschein bleibt Hürde

Baden-Württemberg Fast jeder Zweite fällt durch – Führerschein bleibt Hürde

Der Weg zum Führerschein ist für viele Fahrschülerinnen und Fahrschüler in Baden-Württemberg weiter steinig: Auch 2025 scheitert ein großer Teil an Theorie oder Praxis.
Heidelberg: Streit auf Recyclinghof – Mann mit E-Gitarre verletzt

Heidelberg Streit auf Recyclinghof – Mann mit E-Gitarre verletzt

Eine E-Gitarre als Waffe – und der Verdächtige flüchtet. Was hinter dem ungewöhnlichen Angriff steckt und wie es dem Opfer geht.
Aalen: Teenager droht Sexarbeiterin mit Messer und raubt sie aus

Aalen Teenager droht Sexarbeiterin mit Messer und raubt sie aus

Ein Jugendlicher bucht in Aalen eine Prostituierte - ist aber wohl unzufrieden mit ihrer Arbeit. Warum er nun in Haft ist.
Krise verschärft sich: Rot-Kreuz-Schule kündigt 40 Mitarbeitern

Krise verschärft sich Rot-Kreuz-Schule kündigt 40 Mitarbeitern

Die Krise an der DRK-Landesschule verschärft sich: Ohne betriebsbedingte Kündigungen sei sie nicht mehr existenzfähig, heißt es. Weitere drastische Maßnahmen sind geplant.
Von Andreas Müller
Heilbronn: Als Double zur Fahrprüfung? Verfahren wegen Fälschung

Heilbronn Als Double zur Fahrprüfung? Verfahren wegen Fälschung

In Heilbronn steht ein Mann vor Gericht, der für andere Prüfungen abgelegt haben soll - vor allem in Baden-Württemberg und NRW. Der Mann ist wohl Teil eines größeren Netzwerks.
Landtagswahl: „Hallo, mein Name ist Kim, ich komme von der Linken“

Landtagswahl „Hallo, mein Name ist Kim, ich komme von der Linken“

Die Linke könnte nach der Wahl am 8. März erstmals in den Landtag einziehen. Deren Spitzenkandidatin, Kim Sophie Bohnen, punktet im Kontakt mit Menschen von nebenan.
Von Christian Gottschalk
Mannheim: Arm in Tür eingeklemmt - Frau von Straßenbahn mitgeschleift

Mannheim Arm in Tür eingeklemmt - Frau von Straßenbahn mitgeschleift

Tür zu, Arm drin: Eine 72-Jährige wird von der Bahn mitgerissen – wie konnte das passieren?
Abendkonferenz zur Landtagswahl: Wer regiert das Land? Wer folgt auf Kretschmann?

Abendkonferenz zur Landtagswahl Wer regiert das Land? Wer folgt auf Kretschmann?

Am 8. März wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag. In einer digitalen Abendkonferenz unserer Redaktion blicken wir auf die Wahl.
Von Karla Schairer
Weitere Artikel zu Cem Özdemir Wahlkampf Hochzeit Kommentar
 
 