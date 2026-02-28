Der Sohn zweier Promis hat geheiratet: David Schumacher teilt auf Instagram mehrere Bilder von der Zeremonie. Auch sein Vater plant derzeit eine Hochzeit.
28.02.2026 - 14:30 Uhr
David Schumacher hat geheiratet. Der Sohn von Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher und Reality-TV-Star Cora Schumacher teilte auf Instagram drei Fotos von sich und seiner Braut Vivien Keszthelyi. Dazu schrieb der 24-Jährige: „Officially Mr & Mrs.“ Auch sein Vater Ralf teilte ein Bild der beiden - offensichtlich - beim Hochzeitskuss und schrieb dazu: „Ein wunderschöner Tag“. Die Hochzeit fand laut dem Berater von Ralf Schumacher am Freitag statt.