Hochzeit mit Wolfgang Porsche Wer ist Gabriele Prinzessin zu Leiningen?
In den 90ern war Gabriele zu Leiningen Teil eines internationalen Jetset-Paars: Die Aga Khans standen für Glamour. Nun hat sie den Autopatriarchen Wolfgang Porsche geheiratet.
In den 90ern war Gabriele zu Leiningen Teil eines internationalen Jetset-Paars: Die Aga Khans standen für Glamour. Nun hat sie den Autopatriarchen Wolfgang Porsche geheiratet.
„Your name it is heard in high places / You know the Aga Khan / He sent you a race horse for Christmas / And you keep it just for fun, for a laugh“ 1969 schrieb der Singer-Songwriter Peter Sarstedt „Where Do You Go to My Lovely“ über eine junge Frau, die sich in Paris in so hohen Kreisen bewegt, dass der Aga Khan ihr ein Rennpferd zu Weihnachten schenkt.