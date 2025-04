Der Breuninger Geschenkeservice in Stuttgart hilft, zur Hochzeit oder anderen Anlässen stilvolle Wunschlisten zu erstellen – mit individueller Beratung und Geschenkverpackung.

SWMN 22.04.2025 - 14:53 Uhr

Was gibt es Schöneres, als nach einem gelungenen Hochzeitsfest oder einer großen Geburtstagsparty all die kleinen und großen Geschenke auszupacken, aus denen lang gehegte Wünsche zum Vorschein kommen? Die traditionelle Hochzeitsgeschenkliste hat sich nicht nur als praktische Inspiration etabliert, sie macht es auch den Schenkenden leicht und sorgt gleichzeitig dafür, dass es zu keinen Enttäuschungen kommt.

Hochzeitsgeschenke mit persönlicher Beratung finden

Bei einem gemeinsamen Termin in entspannter Atmosphäre können sich Paare vom Expertenteam des Hochzeits- und Geschenkeservice im vierten Obergeschoss des Breuninger Flagship Store in Stuttgart inspirieren und liebevoll beraten lassen. Gemeinsam mit den Kunden werden ganz in Ruhe deren Favoriten aus den Bereichen Home und Living, Beauty, Fashion und Lifestyle ausgewählt, um daraus eine individuelle Hochzeitswunschliste zusammenzustellen. Diese kann anschließend bequem per E-Mail an die Hochzeitsgäste versandt werden. Über die digitale Reservierungsmöglichkeit des Breuninger Flagship Store in Stuttgart können Freunde und Verwandte die Geschenke dann reservieren. Die ausgesuchten Aufmerksamkeiten fürs Brautpaar werden vom Team in edles Geschenkpapier verpackt und dem Brautpaar zugestellt.

Geschenkservice für viele besondere Anlässe

Gerne kann dieser kostenlose Service auch bei anderen besonderen Anlässen wie Geburtstag, Taufe oder Firmenfeiern in Anspruch genommen werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Breuninger Flagship Store in Stuttgart beraten ausführlich und stellen individuelle, mit Liebe ausgewählte Highlights für den gewünschten Anlass zusammen.

Info: Der Breuninger Hochzeits- und Geschenkeservice im Stuttgarter Flagship Store ist unter Telefon 0711/ 211-13 46 oder per E-Mail unter hochzeitsservice@breuninger.de zu erreichen.

Ein Wunschtermin kann gerne über den Hochzeits- und Geschenkeservice vereinbart werden.