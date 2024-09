Wer seiner Hochzeit den besonderen Kick geben will, kann sich auch nächstes Jahr wieder an ausgewählten Terminen im Weinkeller auf der Domäne Monrepos das Ja-Wort geben. In Ludwigsburg gibt es aber noch weitere besondere Locations für den schönsten Tag im Leben.

In der Barockstadt soll jedes Paar den perfekten Ort für seine Traumhochzeit finden. Dieses Ziel hat sich Sarah Schützinger, Leiterin des Standesamts in Ludwigsburg, auf die Fahne geschrieben. Deshalb kann man sich 2025 an vielen Orten im Stadtgebiet trauen lassen. „Ob klassisch im Sitzungssaal des Rathauses oder im Trauzimmer, romantisch im Seeschloss Monrepos oder außergewöhnlich im Barriquefasskeller“, sagt Schützinger.

Das Trauzimmer im Standesamt eigne sich für Trauungen im engsten Kreis. Die Trauungen finden dort von Dienstag bis Donnerstag statt. Besonders romantisch wird es bei den Kerzenscheintrauungen, die von November bis Januar am Donnerstagabend sowie am Nikolaustag stattfinden. Außerdem bietet das Standesamt im Trauzimmer ein Valentinstagsspecial mit einer Dekoration aus Rosen und Herzluftballons an. Im Sitzungssaal im Rathaus finden jeden Freitagvormittag und an einzelnen Samstagen Trauungen statt.

Im Residenzschloss kann man nicht nur Hochzeitsfotos machen, sondern auch heiraten. Foto: Simon Granville

Eine malerische Kulisse bieten die drei Ludwigsburger Schlösser. Für Paare, die sich im Seeschloss Monrepos trauen lassen wollen, stehen mehrere Termine in den Monaten März, April, Juni und August zur Verfügung – immer am Freitag und am Samstag. Das Schloss Favorite öffnet im kommenden Jahr seine Tore für Trauungen am Samstag, 17. Mai, sowie am Samstag, 20. September. Im Residenzschloss finden von Mai bis Oktober jeweils an einem Samstag im Monat Trauungen statt.

Heiraten zwischen Weinfässern

Auch im Schloss Monrepos kann geheiratet werden. Foto: Imago//Stanislav Belicka

Im Blühenden Barock gibt es gleich zwei Hochzeitslocations: In der Orangerie sind Termine an einzelnen Freitagen im Mai, Juni, Juli und September sowie am Donnerstag, 2. Oktober, möglich. Im Mathildengarten finden Trauungen unter freiem Himmel statt – und zwar an verschiedenen Mittwoch-Terminen von Mai bis September.

Im Barriquefasskeller auf der Domäne Monrepos finden Trauungen an drei Mittwochen im Februar, April und Oktober sowie an einem Samstag im August statt.

Die Termine für 2025 stehen jetzt online unter www.ludwigsburg.de/standesamt (unter der Rubrik „Trauungen“) und können dort – neun Monate im Voraus – gebucht werden.