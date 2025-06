Heiraten in Stuttgart

Der Marmorsaal im Weißenburgpark in Stuttgart verbindet historische Architektur, exklusive Cateringpartner und eine idyllische Parklage für Hochzeiten bis zu 80 Personen.

16.06.2025

Der Marmorsaal im Weißenburgpark ist weit mehr als eine Hochzeitslocation – er ist ein Ort voller Geschichte, Eleganz und Charme. Eingebettet in die grüne Oase des Weißenburgparks und dennoch nur einen Katzensprung von der Stuttgarter Innenstadt entfernt, bietet dieser historische Festsaal die perfekte Kulisse für eine exklusive Feier im kleinen, aber feinen Rahmen.

Historisches Ambiente für eine unvergessliche Hochzeit

Der Marmorsaal wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erbaut und verzaubert durch seine einzigartige Architektur und die detailverliebte Gestaltung. Ob für standesamtliche Trauungen, romantische Sektempfänge oder stilvolle Feiern mit bis zu 80 Gästen – der Saal vereint historische Pracht mit moderner Ausstattung. Ein absolutes Highlight: Die wunderschöne Mosaikterrasse, die direkt vor dem Saal liegt und an sonnigen Tagen als perfekter Ort für einen Empfang im Freien dient.

Perfekt für standesamtliche Trauungen in Stuttgart

Der Marmorsaal zählt zu den beliebtesten Wunschorten für standesamtliche Trauungen in Stuttgart. Paare können sich hier in einem stilvollen Ambiente das Jawort geben und dabei die exklusive Atmosphäre dieses historischen Ortes genießen, bevor die Hochzeitsgesellschaft zum Feiern der frischgebackenen Eheleute in eines der nahegelegnen Restaurants weiterzieht.

Exklusive Cateringpartner für Hochzeiten im Marmorsaal

Ein Highlight jeder Hochzeit ist das Essen – und im Marmorsaal können Brautpaare sicher sein, dass ihre Gäste auf höchstem Niveau verwöhnt werden. Die Location arbeitet mit renommierten Cateringpartnern zusammen, die nicht nur köstliche Menüs und Buffets zaubern, sondern auch individuell auf die Wünsche von Braut und Bräutigam eingehen. Ob edle Fingerfood-Kreationen oder ein mehrgängiges Gourmetmenü – kulinarische Perfektion ist garantiert.

Hochzeitslocation: Mitten in der Natur und doch stadtnah

Die idyllische Lage des Marmorsaals in Halbhöhenlage bietet die perfekte Balance zwischen Ruhe und Erreichbarkeit. Umgeben von den grünen Weiten des Weißenburgparks, erlebt die Hochzeitsgesellschaft hier die Schönheit der Natur, ohne auf die Vorzüge der Stadtnähe verzichten zu müssen. Ein kurzer Spaziergang durch den Park, vorbei an alten Bäumen und romantischen Wegen, stimmt die Gäste auf die Feier ein und sorgt für eine entspannte Atmosphäre.

Eine Kulisse wie im Märchen

Nicht nur der Saal selbst, sondern auch die Umgebung ist wie geschaffen für Hochzeiten. Die Mosaikterrasse und der angrenzende Park bieten traumhafte Kulissen für unvergessliche Hochzeitsfotos. Egal, ob sich Brautpaare für ein klassisches Portrait unter den alten Bäumen oder ein Gruppenfoto mit dem beeindruckenden Saal im Hintergrund entscheiden – die persönlichen Erinnerungen an den besonderen Tag werden genauso strahlen wie dieser besondere Ort.

Traumhochzeit im Marmorsaal

Mit seinem historischen Charme, der idyllischen Lage und den exzellenten Serviceangeboten ist der Marmorsaal im Weißenburgpark eine der Top-Adressen für Hochzeiten in Stuttgart. Ob intime Feiern im Kreis der Liebsten oder eine standesamtliche Trauung – der Marmorsaal bietet alles, um den schönsten Tag im Leben unvergesslich zu machen.

