Vom kultigen Hochzeitsauto über individuelle Eheringe bis zum Bräutigam-Outfit im Stil der 1920er-Jahre: In der Alten Kelter Fellbach präsentieren Aussteller am Sonntag ihre Ideen für Trauwillige.

Annette Clauß 06.01.2025 - 15:10 Uhr

Ihren taubenblauen, 51 Jahre alten VW Bulli hat Michaela Ruof dann doch lieber zu Hause in der Garage stehen lassen. Liebevoll restaurierte Oldtimer mögen kein Streusalz – und eben das liegt an diesem feucht-frostigen Sonntagvormittag reichlich auf den Straßen. An Michaela Ruofs Stand auf der Hochzeitsmesse in der Alten Kelter Fellbach zeigt nun stattdessen ein Bus im Miniaturformat, was Hochzeitspaare hier buchen können: ein fahrendes Schmuckstück als Hochzeitsauto.