Bei der Hochzeitsmesse in der Alten Kelter in Fellbach am 5. Januar können sich Brautpaare inspirieren lassen, wie die Zeremonie gefeiert werden soll. Eine breite Palette an regionalen Ausstellern gibt Anregungen.

Wer sich inspirieren lassen möchte, wie er seine Hochzeit feiern möchte, kann sich Ideen bei der Hochzeitsmesse in der Alten Kelter in Fellbach holen. Sie findet bereits zum dritten Mal in Fellbach statt – und zwar am Sonntag, 5. Januar. „Tauchen Sie ein in eine Welt voller Hochzeitszauber“, so werben die Veranstalter für das Event für den „schönsten Tag im Leben“. Regionale Aussteller präsentieren den Besuchern ihre Dienstleistungen. Wie die Veranstalter auf ihrer Homepage berichten, wurden im Jahr 2023 bei der Messe 1328 Fachbesucher gezählt, die Anzahl der Aussteller lag bei 32 Dienstleistern, und 2023 waren 19 unterschiedliche Branchen vertreten.

„Es sind in der Regel zwischen 1300 und 1500 Besucher, die unsere Messe besuchen“, sagt die Verkaufsleiterin Kimberly Hrebabetzky von der Firma Xclusive Events, die die Messe organisiert. Mit ähnlichen Besucherzahlen rechne sie bei der aktuellen Auflage in der Alten Kelter.

Veranstalter Xclusive Events hat auch das Street-Food-Festival organisiert

Die Alte Kelter mit ihrem Holzgebälk biete einen stimmungsvollen Rahmen für eine Hochzeitsmesse, anders etwa als manche Messe- oder Sporthalle, schwärmt Kimberly Hrebabetzky. Auf die Alte Kelter als Ausrichtungsort seien sie über die Fellbacher Event & Location GmbH (feel) gekommen. „Wir haben das Street-Food-Festival in Fellbach organisiert und sind darüber zu dem Fellbacher Veranstaltungsort gelangt“, berichtet sie. Die Firma Xclusive Events organisiert Hochzeitsmessen an sechs verschiedenen Standorten wie in Friedberg und in Gersthofen bei Augsburg oder in Ansbach bei Nürnberg. Der Sitz der Firma Xclusive Events liegt in Nordendorf in der Nähe Augsburgs.

Zum Konzept der Messe gehört es, regionale Aussteller zu präsentieren

Wie die Verkaufsleiterin berichtet, gehört es zum Konzept der Messe, regionale Aussteller zu präsentieren. Das mache auch für die Besucher mehr Sinn und sei von Vorteil, wenn die Anbieter dann auf kürzeren Wegen erreicht werden könnten.

Und so sind auch in der Alten Kelter einige der rund 40 Aussteller aus der Region. So ist beispielsweise Bullimomente , ein kleines Unternehmen aus Freiberg am Neckar mit von der Partie in der Alten Kelter. Michaela Ruof bietet mit dem nostalgischen Oldtimer, einem VW Bulli Fahrten zum Standesamt, zur Kirche und anschließend zur Feier an. Weitere Informationen gibt es auch auf ihrer Homepage unter www.bullimomente.de. Michaela Ruof sei mit ihrem Unternehmen das erste Mal bei der Hochzeitsmesse dabei, berichtet Kimberly Hrebabetzky.

Fellbacher Herrenausstatter Stefan Lutz erstmals bei der Messe dabei

Auch eine Premiere hat Stefan Lutz. Der Herrenausstatter führt ein Fachgeschäft für Herrenmode und Maßkonfektion in der Fellbacher Bahnhofstraße 107. Im vergangenen Jahr hat er sein 20-Jahr-Jubiläum am Standort in Fellbach gefeiert. Weitere Infos gibt es unter www.stefanlutz-fashion.de. „Bei der Zeremonie die passenden Worte für und über Euch zu finden“ – das bietet Monika Raiser aus Waiblingen bei einer freien Trauung an. Weitere Infos der Traurednerin gibt es unter wortefuersleben.de

Es seie keine riesige Messe wie sie es in Messezentren gebe, macht die Verkaufsleiterin deutlich. Bewusst sei der Rahmen in einem persönlicheren Rahmen gehalten. Dennoch ist die Bandbreite groß. Es sind viele Punkte, die Paare bei einer Hochzeit zu einem passenden Mosaik zusammensetzen möchten – je nach ihren Vorlieben. So ist das Messeangebot in Rubriken untergliedert. Dazu zählen die Bereiche Musik, Beauty und Hair, Brautmoden, Juweliere und Trauringe, Deko, Locations und Torten, Fotografie und Videographie, Herrenmode, Rede und Show sowie auch Finanzen. Letzteres ist ein entscheidender Punkt, um die Ausrichtung der Feier zum jeweils angestrebten Budget zu planen.

Was immer mehr an Bedeutung erfahre, so berichtet die Verkaufsleiterin, sei der Trend, eine Hochzeitszeremonie ohne kirchlichen Rahmen zu feiern. Daher seien verstärkt freie Trauredner gefragt. Außer Monika Raiser aus Waiblingen sind bei der Alten Kelter die Hochzeitsrednerinnen Sonja Schlumberger aus Remseck mit „Sprich Herz“ präsent und Vivien Fernandez aus Schorndorf von „Ich spreche von Liebe“.

Auch ein Ehevertrag gehört womöglich zur Hochzeit

Neben dem Thema Finanzen und Hochzeit gibt es Infos zum Ehevertrag und weiteren rechtlichen Fragen. Die Vielfalt der Aussteller und Themen sei ein wichtiger Baustein der Messe, so Kimberly Hrebabetzky. Besucher bezahlen an der Kasse 12 Euro Eintritt, ab 15 Uhr kostet der Eintritt 10 Euro. Die Messe findet von 11 bis 18 Uhr statt. Wer im Vorverkauf Karten kaufe, könne sparen – etwa bei einem vergünstigtem Pärchenticket.

