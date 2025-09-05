2019 fuhr die Formel 1 zum bisher letzten Mal auf dem Hockenheimring. Neue Investoren wecken neue Hoffnungen. Doch wie realistisch ist das?
05.09.2025 - 07:07 Uhr
Der Hockenheimring hat nach dem Einstieg neuer Investoren die Hoffnung auf eine Rückkehr der Formel 1 bekräftigt. Nachdem 2019 das bisher letzte Mal ein Grand Prix der Motorsport-Königsklasse auf dem Kurs ausgefahren wurde, sagte Geschäftsführer Jorn Teske der Deutschen Presse-Agentur nach jüngsten Entwicklungen: „Bereits in der Vergangenheit haben wir darauf hingewiesen, dass wir riesiges Interesse an der Formel 1 haben. Mit dem Einstieg der privaten Investoren und den neuen Strukturen werden wir sicherlich andere Möglichkeiten haben als in den vergangenen Jahren.“