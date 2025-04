Hockeyspielerin Jessica Schwarz vom HC Ludwigsburg überzeugt im U-21-Lehrgang und träumt von der Weltmeisterschaft und Olympia. Mit ihrem Team will sie in der anstehenden Rückrunde den Aufstieg in die 1. Liga schaffen.

Es brauchte nicht viel, um Jessica Schwarz für den Hockeysport zu begeistern. Viel weniger war es aber das schnelle Spiel mit dem Schläger, das sie überzeugte, sondern eine Handvoll Süßigkeiten. Mit fünf Jahren war sie beim traditionellen 1.-Mai-Fest des HC Ludwigsburg. „Am Ende des Parcours gab es dann eine Belohnung, das fand ich toll“, so die 18-Jährige. Seitdem spielt die Marbacherin genauso wie ihr Zwillingsbruder Florian und ihre Schwester Valerie für den Club am Fuchshof – und schaffte es jüngst in den Kader der deutschen U-21-Nationalmannschaft.

Testspiele auf dem eigenen Clubgelände

Die Abwehrspielerin wurde wie ihre Mitspielerinnen Carlotta Koch und Rebecca Götz von Bundestrainer Jakob Cyrus zum fünftägigen Lehrgang auf dem Clubgelände des HC Ludwigsburg eingeladen. „Es hat extrem viel Spaß gemacht“, berichtet Jessica Schwarz von ihrem ersten Lehrgang bei der U 21. Zuvor war sie Teil des U-18-Kaders, mit dem sie vor zwei Jahren in Krefeld Europameister wurde. „Es war eine richtig coole Erfahrung, die man erst einmal begreifen musste“, so Jessica Schwarz.

Jetzt gehört sie bei der U 21 zum jüngsten der drei Jahrgänge. „Wir wurden richtig gut aufgenommen“, erzählt sie weiter. Geholfen hat bei der Integration natürlich, dass die Trainings und Testspiele gegen eine Bundesliga-Auswahl, die für den A-Kader gesichtet wurde, auf dem eigenen Clubgelände stattgefunden haben. Jessica Schwarz übernachtete für die Tage bei ihren beiden Mitspielerinnen Carlotta Koch und Rebecca Götz, die im Sportzentrum Ost in einer WG wohnen.

Der Lehrgang lief gut für die Verteidigerin. Auch, weil sie wichtige Rückmeldungen von den Trainern bekommen habe, woran sie noch arbeiten muss. Vor allem ihre Athletik und ihren Eckenschuss und Feldschlenzer will die Schülerin der Johann-Friedrich-von-Cotta-Schule in Stuttgart weiter verbessern. Außerdem möchte sie sich bei den positionsspezifischen Aufgaben wie Übersicht, Spielaufbau und Entscheidungsverhalten weiterentwickeln. „Wenn ich weiter an mir arbeite, dann habe ich auch Chancen weiter dabei zu sein“, sagt Jessica Schwarz, die davon träumt, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Im Juni steht erst einmal der nächste Lehrgang mit der U 21 in Düsseldorf an. Dann möchte sich die Innenverteidigerin weiter für die Weltmeisterschaft in Chile im Dezember empfehlen.

Ziel: Aufstieg in die Erste Liga

Auf sich aufmerksam gemacht hat Jessica Schwarz auch mit einer starken Hinrunde bei den Damen des HC Ludwigsburg in der 2. Bundesliga. Sechs Tore gelangen der Eckenschützin in den ersten neun Feldspielen im vergangenen Herbst. Damit steht sie aktuell auf dem dritten Platz der Torjägerliste, in der sowohl die Staffel Süd als auch Nord berücksichtigt ist. An diesem Samstag startet mit dem Auswärtsspiel beim Rüsselsheimer RK um Nationalspielerin Pauline Heinz die Rückrunde. Nach dem gelungenen Klassenerhalt in der Halle will die unveränderte Mannschaft von Trainer und Clubmanager Daniel Weißer auch auf dem Feld in die Erste Liga. Nach den Niederlagen gegen Tabellenführer SC Frankfurt 1880 (0:1) und bei der HG Nürnberg (1:3) stehen die Ludwigsburgerinnen aktuell auf Platz drei. „Wir wollen alles versuchen, um noch Erster zu werden“, kündigt Jessica Schwarz an.