Hockey 2. Regionalliga Süd Die SVB findet nicht in ihren Rhythmus
Die SV Böblingen holt gegen den Bietigheimer HTC (1:3) und den Mannheimer HC II (4:4) zu wenig Punkte. So bleibt das Hockey-Team vorerst Tabellenletzter der 2. Regionalliga Süd.
Die SV Böblingen holt gegen den Bietigheimer HTC (1:3) und den Mannheimer HC II (4:4) zu wenig Punkte. So bleibt das Hockey-Team vorerst Tabellenletzter der 2. Regionalliga Süd.
Der erhoffte Befreiungsschlag ist ausgeblieben, und doch will sich die SV Böblingen in der 2. Regionalliga Süd der Hockeymänner nicht vorzeitig dem drohenden Abstieg hingeben. Das 4:4-Unentschieden gegen den Mannheimer HC II verleiht noch ein bisschen Hoffnung, nachdem es zuvor beim Bietigheimer HTC ein bitteres 1:3 gesetzt hatte. „Den einen Punkt nehmen wir natürlich mit, obwohl ein Sieg schon wichtig gewesen wäre“, sagt Spielertrainer Max Oswald mit Blick auf die Tabelle.