Der 32-Jährige übernimmt als Trainer beim Hockeyclub zwei Jugendteams und kümmert sich um die Mitgliedergewinnung. Zudem trägt er auch selbst wieder das HCL-Trikot.
12.09.2025 - 13:14 Uhr
Der HC Ludwigsburg freut sich über die Rückkehr eines bekannten Gesichtes. Der langjährige Spieler der ersten Herrenmannschaft Felix Mayer kehrt als Trainer zum Hockeyclub zurück. Der 32-Jährige wird spätestens ab dem 1. Januar 2026 zwei weibliche Jugendmannschaften am Fuchshof übernehmen. Zudem soll sich der studierte Sportmanager um die Mitgliedergewinnung im Nachwuchs kümmern.