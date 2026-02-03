Hockey: HTC Stuttgarter Kickers Kickers-Damen behaupten sich als Neuling in Liga zwei
Die Hockey-Frauen setzen die Erfolgswelle des Vereins fort und bleiben in der 2. Hallen-Bundesliga. Für die Feldsaison sucht das Team einen neuen Coach.
Die Hockey-Frauen setzen die Erfolgswelle des Vereins fort und bleiben in der 2. Hallen-Bundesliga. Für die Feldsaison sucht das Team einen neuen Coach.
Beim HTC Stuttgarter Kickers gab es zuletzt einige sportliche Erfolge zu feiern. Dem Herrenteam gelang jüngst der Klassenverbleib in der Hallenhockey-Bundesliga, die zweite Mannschaft sicherte sich am letzten Spieltag den Verbleib in der Oberliga. Und auch die Damenmannschaft konnte feiern: Als Aufsteigerinnen gelang ihnen in der 2. Bundesliga der gleiche Erfolg. „Der Klassenerhalt zeigt, dass wir uns diesen wirklich verdient haben“, sagt Franziska Pierer von Esch. Die Erfolge der einzelnen Mannschaften wirken sich positiv auf den Verein aus: „Wenn sowohl im Damen- als auch im Herrenbereich Teams in der Bundesliga spielen, zieht das natürlich neue Spielerinnen zum HTC und gleichzeitig bleiben unsere Jugendspielerinnen dem Verein erhalten“, sagt die Frauen-Kapitänin.